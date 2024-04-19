На двух последних президентских выборах в США украинской власти не удавалось угадать с будущим президентом, то есть ставили не на тех, что потом становилось причиной определённых, мягко говоря, неудобств.

Сейчас выбор официальной Украины всем известен, и в ситуации 50 на 50 это очень опасно. Поэтому нам нужны неофициальные, но громкие трамписты, которые могут при необходимости обрести официальный статус, то есть власть в случае победы Трампа этих персон как бы включит-активирует.

Понятно, что "трамповать" можно по-разному. То ли по схеме "лучше старый идиот, чем старый болван", то ли чуть посерьёзнее. Считаю, что нужно именно посерьёзнее.

Тогда соответствующие медиаперсоны с "трампистским" стажем хотя бы полугодовым, если победит Трамп, не только станут громкоговорителями от власти, но могут даже получить определённые дипломатические должности.

Трампистов надо срочно выращивать — желательно из тех, кто Трампу действительно сочувствует. И пусть эти "три трамписта, три весёлых друга" критикуют Байдена за недостаточную поддержку Украины, так сказать, с позиций Трампа: а вот он бы помог, а вот он бы предоставил, а вот он не трус, а вот он решительный, а вот он придёт — и будет Украине счастье.

Только нужно поспешить. В ноябре окажется слишком поздно. "Запіздалі" (как говорят некоторые депутаты) трамписты уже не помогут, готовить их и демонстрировать миру следует непосредственно сейчас — немедленно.