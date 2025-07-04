Дожились! Поздравлять США с национальным праздником стало в Украине сегодня не популярным. Разве что — в сочетании с сарказмом относительно "праздничного салюта" российских ракет и дронов по столице и другим городам Украины.

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Очевидно, що ця нічна атака чітко прив’язана до 4 липня і має за мету використати часу, коли загальмоване постачання американських засобів ПРО, які могли би зберегти життя багатьом українцям, та "плюнути в обличчя" Президенту США Дональда Трампу після його абсолютно пустої й недоречної зараз розмови з Кремлем.

Після вітань Президенту США від російського злочинця взагалі не хочеться спрямовувати свої.

Але не забудемо про народ Америки, більшість якого продовжує підтримувати Україну й надання озброєнь для оборони.

Не забудемо про американських добровольців, які із самого початку російсько-української війни стали пліч-о-пліч з нашими воїнами. Марко Паславський, Люк Луцишин, Брайан Янг, Ден Партридж, Трент Девіс… десятки громадян США, що загинули на фронті за свободу і справедливість та незалежність України.

Не забудемо про американських політиків, яких немає вже з нами, що твердо стояли на антиросійській позиції та за найближчу співпрацю з Україною: Мадлен Олбрайт, Збігнев Бжезинський, Джон Маккейн, Джо Ліберман… (на фото внизу)

Не забудемо, якою важливою стала допомога підрозділів національної гвардії США, зокрема, Каліфорнії (окрема подяка нашому другу — генералу Девіду Болдвіну, на фото внизу) у тренінгу для українських воїнів і те, що саме кошти американських платників ідуть на оплату праці працівників українського тилу.

Не забудемо, що саме американці зруйнували фактичне ембарго на постачання Україні летальної зброї, яка й у ці хвилини продовжує в професійних руках бити ворогів, щоб не допустити, зокрема, й прямого російського нападу на країни -союзники США в Європі, а відтак і входження у війну безпосередньо самих США.

Так що є за що подякувати американцям. Є й величезні помилки, на які варто вказати. Є й абсолютно неадекватні загрозі й слабкі позиції сьогоднішньої американської влади, що фактично "запрошує" супротивника Америки до злочинних дій.

Українці добре пам’ятають історію. Як представники нашої нації допомагали американцям відстояти своє право на свободу і незалежність. Як наші емігранти розбудовували Америку, воювали за неї й зробили її такою, якою вона є зараз. І не будемо навіть згадувати, скільки американців, і в Конгресі, І в Держдепі, і в Пентагоні, а головне — в американських Армії, Флоті, Авіації мають українське коріння.

Сподіваємося, що США залишаться великими. Сподіваємося, насамперед, на американський народ. Сподіваємося на встановлення союзницьких відносин зі Сполученими Штатами.

З Днем незалежності США, американський народе!