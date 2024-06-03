Как напомнил Николай Давидюк, который всё свёл вместе, Байдену Зеленский сказал, что если тот не поедет на саммит в Швейцарии, то путин ему будет аплодировать стоя; Си он прямо обвинил в срыве того же саммита, чего так добивается россия; Трампу (которому в связи с его идеей окончания войны за 24 часа он ещё раньше сказал, что надо сначала думать и только потом говорить) Зеленский теперь добавил, что тот станет президентом-лузером (представляю, как Рыжему понравится такое слово); относительно же Израиля наш президент сказал, что Украина признает и его, и Палестину (то есть с Нетаньяху тоже будут проблемы).

Плотность зашкаливает, оценивать не берусь — не моя компетенция, однако же фиксирую некий, мягко говоря, сдвиг во внешней политике, причём по всем направлениям одновременно. Независимо от политических последствий это войдёт в будущие учебники дипломатии, а как именно — от этих последствий и будет зависеть.