Блог | Борис Житнигор: Украина вправе быть "антироссией" и никогда впредь не будет "младшим братом"

“Берегитесь лжепророков"

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Такое впечатление, что отдельные украинские оригиналы - всезнайки-оракулы, одержимые чрезмерным самомнением или политическими амбициями, открыли некий внутренний псевдолиберальный фронт по сохранению лица агрессора... Нет, конечно, ни кремлевского карлика, историческая судьба коего предрешена. А его безропотной паствы. Которая, то ли вечно дезориентирована, то ли всегда всего боится. То ли ни на что не способна или лишена суверенной коллективной воли. Либо попросту является эволюционно недалекой и бесконечно нуждающейся в твердой руке тоталитарного властителя. И подобно униженному природой имбецилу - жаждет мнимого величия, которое очень тяжело обнаружить в ментальной среде средневекового варварства. Одним словом – русская душа загадочна настолько, что часто собственно саму душу в её потемках просто не обнаружить.

Поверьте, никакого расизма или дискриминации в моих словах нет. Сам – родился и некоторое время жил в России, рос в семье театрального деятеля и драматурга – адепта русской культуры, и русский язык с неумолимой неотвратимостью является для меня родным. Что есть – то есть. И, конечно, очевидно, что среди россиян есть множество хороших, прогрессивных людей. Этого никто не отрицает. Подобное характерно для каждой нации. Но в пресловутом “русском мире" такие люди никогда не доминировали и не оказывали определяющего влияния на общественное сознание.

Я, кстати говоря, не очень уверен, что понятия “русский" и “россиянин" в политическом контексте сколько-нибудь существенно разнятся. Заранее прошу прощения у древнего и мудрого народа Торы, Талмуда и Галахи (опять-таки в моих собственных жилах течет полиэтнический кровяной компот с весомым еврейским компонентом). Но знаете, на мой взгляд, уместна некая логическая аналогия с соотношением понятий “еврей" и “иудей". Известно, что иудеем (адептом иудаизма) может быть ни каждый генетический еврей, но формальным евреем будет каждый иудей, даже не являющийся евреем по крови. И в Израиле такая взаимосвязь имеет прозрачный и патриархальный сакрально-духовный характер: даже инородец, который доказал приверженность иудаизму – вполне способен стать одним из потомков колена Иуды.

В России, по сути, имеет место нечто подобное, но с неким нравственным знаком минус: ментальность определяет принадлежность к этносу. Являешься убежденным носителем токсичного вируса имперского русского мировоззрения в его социально-нравственном выражении – и ты вполне себе русский, кем бы ты ни был по этническому происхождению. Да, собственно говоря, можно быть конкретнее: русскоязычный “хомо советикус" – это и есть русский человек. Не верите? Внимательно посмотрите шоу Соловьева или, скажем, Скабеевой... Ну и, собственно, именно эта хищная доктрина этно-идеологической всеядности, позволяет Кремлю, игнорирующему примитивное прозябание россиян внутри РФ, сердобольно усматривать “своих" не только в Цхинвале, Сухуми, Тирасполе, Донецке или Луганске... Но и в Киеве, Лондоне, Монако, Каннах, Майами, Малибу... Тем более, что в зарубежных ореолах обитания “русских людей" разных национальностей, Москва порой феерически умудряется обозначить свои территориальные притязания.

Так вот... К чему обманываться. “Русский мир" во всех его проявлениях – это квазицивилизация - деградант. Средоточие едва ли ни извечного упадка – фактически с момента возникновения некоего подобия московской государственности. Кроме исторических катаклизмов, кровавых неурядиц и зверств, постоянного рабства населения в разнообразно извращенных формах (псевдокоммунистическая кабала – то еще явление!), имперских замашек, лукавых образовательных стандартов и извращенных идеологических нарративов, научной, технологической, экономической отсталости и неизменно политической незрелости масс – ничего. Насильственно завоеванные территории и беспощадно поглощаемая природная рента, подпитывающие беспочвенное агрессивное “великодержавие" – это всё. ВВП на душу населения и по паритету покупательной способности, индексы человеческого развития, качества жизни и процветания – настоятельно свидетельствуют, что Россия (как и до этого – СССР) экономически абсолютно несостоятельная, коррумпированная, вороватая и бесперспективная страна, восседающая на угасающей нефтегазовой игле. Правда, все же стоит отметить определенное количество бесплодно взывавших к массам гениев российской культуры, преимущественно отметившихся на поприще протестной рефлексии. Ну и космонавтику. Благодаря великому украинскому ученому и конструктору Сергею Королеву, имевшую вполне себе передовое состояние на стадии зарождения. Это - исключение из общего уничижительного правила, которое лишь подтверждает последнее. Все прочие веками тиражируемые кремлевской пропагандой достоинства “русскости" – тотальная ложь.

“По вере вашей да будет вам"- извечные дилеммы русского духа: кто виноват и что делать?

Не задумывались, почему именно эти вопросы всегда актуальны для России и являются краеугольным камнем её самосознания и внутренней самоидентификации? Да потому, что адекватных ответов на них никогда не находили, да и, в сущности, и не пытались изыскать. Лишь из эпохи в эпоху неутомимо обозначали некую озабоченность, которая лишь ставила под сомнение возможность каких-либо ответов. Глубинные ментальные и житейские проблемы в “русском мире" веками не находят разрешения или запоздало изживаются лишь “большой кровью". Вопросы же сродни “как понимать?", “в чем смысл?", “к чему стремиться?" или, к примеру, “как совершенствоваться?" – это не российский нарратив мироощущения. На самом деле, глубина здесь никогда не приветствовалась, не искалась и не являлась целью.

А чтобы адекватно понять в общем-то достаточно очевидную сущность российской агрессии против Украины все-таки необходимо хотя бы немного глубины. Недостаточно безапелляционно констатировать, что Россия своё ложное величие наполняет экстенсивностью – количеством, а не качеством. Ей территорий (или, к примеру, ракет либо олимпийских медалей) всегда будет мало. Не смыслов и прогресса, а масштабов, объемов. В этом вся Россия. И она с позиций собственного самовозвеличивания всегда считает себя имеющей право на что-то большее. В частности, на подчинение “второсортных" народов и “младших братьев". А извращенная “богоизбранность" якобы наделяет справедливостью шовинизм и откровенный садизм “Святой Руси". Мы же помним, что “русские просто не могут быть плохими", ровно так же, как и “не могут проиграть"...

И все же, кто виноват в вероломной, затяжной и кровопролитной российской агрессии против Украины? Говорено - переговорено, но особой ясности в этом вопросе как бы и нет. Многим даже в Украине представляется, что это – вопрос риторический, лишенный принципиальности. Мол, какая разница! Нужно побеждать врага и всё тут. А как там всё обстоит в моральной и смысловой плоскости – не особенно важно.

На страже российской безответственности: “по плодам их и узнаете их"

Своими мыслями о природе коллективной ответственности российского народа за геноцид, учиненный Россией в отношении украинцев, я уже делился в предшествующих статьях. Не буду повторяться. Лишь отреагирую на волну примиренческих нарративов, которые сейчас довольно обильно привносятся в информационное поле Украины сторонниками принципа “нерушимой дружбы". Ну нет, на мой взгляд, ни у кого права настаивать на легкомысленно-поверхностной интерпретации, игнорировании факторов массовых убийств и разрушений. Спекулировать и упражняться в красноречии на тему ответственности за кровавый террор и прощения.

Разглагольствования о каком-то определяющем значении родственных связей с убийцей, несмотря на его былые и текущие зверства, а также маниакальные пристрастия – это многофакторный бред. А попутно, с одной стороны - клиническое сумасшествие. С другой - самоубийственная стратегия, предлагаемая Украине. А с третьей – преступление, которое в формате лукавого всепрощения и заискивания перед устрашающей агрессивностью, лишь поощряет рашизм к новым злодеяниям.

Некоторые весьма популярные отечественные комментаторы и известные российские либералы буквально выпрыгивают из штанов, чтобы убедить украинцев в исключительной невинности обитателей Московии. Дескать, находятся несчастные обладатели “широкой души" в заложниках у деспотичного маньяка Путина. А так-то евразийцы - и прогрессивные, и культурные, и любвеобильные... Но вот нет у них иммунитета к имперским соблазнам, которые неизменно проповедуются их властителями разных эпох. И всё тут: против замысловатой этнопсихологической природы не попрешь. А так-то “русскость" – это синоним кроткости и гуманизма. Ну и, что уж скрывать, коллегиальной трусости народа - государствообразующего суверена, судорожно отталкивающего от себя любую форму реализации автономной дееспособности, ответственности за коллективную историческую судьбу. Но поскольку общей ментальности толпы раболепствующих ретроградов присуща и болезненная склонность к гордыне, то они предрасположены к самообману и вознесению в разряд достижений всех форм собственной убогости. Вот и почитают проявления эволюционного примитивизма как подвиги и заоблачные триумфы.

Именно в такой форме блаженной неадекватности соседей нас пытаются убедить некоторые “аналитики". Готовые в своих вычурных умозаключениях вновь и вновь скрещивать узами братской славянской любви насильника “по неволе" и истерзанную им жертву. Почти 145-миллионное евразийское население страны, беспочвенно претендующей на мировое господство, никогда и ничего не может противопоставить агрессивности Кремля. Они – видите ли, лишь свидетели чудовищных злодеяний. Которые, отводя взгляд, тихонько - на цыпочках прошмыгнули мимо места преступления. Куда уж многим десяткам миллионов сладить с адской “машиной принуждения", созданной ими же власти?!

“Адвокаты русскости" доказывают, что большая часть населения России - против войны. И, мол, не стоит доверять диаметрально противоположным статистическим данным, которые распространяются российскими СМИ и официальными лицами. При этом они находят самые изворотливые оправдания и пропутинской риторике большинства российских респондентов, дающих интервью западным СМИ. И явственной ненависти по отношению к Украине в комментариях обывателей даже на неполитических российских информационных ресурсах (например, на популярном sports.ru) и в открытых авторских блогах.

Странная полемика. Ведь никто и не сомневается, что россияне хотят мира, но только - на “своих", путинских условиях...

Да, конечно, с позиций реабилитации русской “высокодуховности" очень выгодно отрицать официальную статистику социальной поддержки Путина на евразийских просторах. Она, безусловно, может быть лжива. Но насколько принципиально Кремлем извращаются данные? Альтернативных сведений ведь просто нет. А в латентной среде заинтересованным аналитикам хочется выискивать всевозможные лукавые оправдания. Позволяющие в нравственной плоскости придать россиянам человеческий облик, спасти их самосознание от разрушительных комплексов, оставить для них шанс на достойное место в цивилизованном мире.

Ведь и применительно к обществу фашистской Германии, за не имением достоверных данных, можно голословно утверждать, что большинство немцев не поддерживало агрессивную политику Гитлера. Но что-то подсказывает, что это было бы вопиющей ложью, неправда ли? Что определяет такую уверенность? А скорее всего – то обстоятельство, что цифры, особенно противоречивые, не отражают суть социальных событий. В достоверной форме они способны констатировать лишь форму и динамику таких явлений. А реальное содержание любого общественного процесса – это волевое действие масс, сущность которого выражается не количеством, а качеством. Какие консолидированные качества являет миру современная Россия? Фашизм и беспримерную лживость. По-моему – всё понятно. Было бы иначе – полыхал бы праведный гнев народного неповиновения на площадях Москвы, Питера и иных городов РФ.

А в рамках тенденциозного оправдательного уклона всегда можно снизить уровень чудовищного неприятия любого самого жуткого преступления? Ведь каждый убийца, так или иначе, неизменно действует под воздействием какого-либо принуждения – внутреннего или внешнего. Сумасшествия, страха, асоциальной убежденности, воздействия обстоятельств или третьих лиц. Это всегда так. Ведь убийцами не рождаются. Ими – становятся. И с русским народом – также. Повод ли это для всепрощения?

“Ты можешь сам для себя избрать, ибо это дано тебе"

... Кому-то хочется думать, что это российский народ - безропотный исполнитель воли Путина. А вам никогда не приходило в голову, что всё наоборот? Без глубинного внутреннего заказа в структуре коллективного мировоззрения, социальной предрасположенности никакие глобальные общественные трансформации не происходят.

Судите сами. Русская культура в обобщенной форме (без узкой замкнутости в сфере искусства) ведь является сколь лишенной прогрессивности, столь и очень мрачной, хищной, завистливой. Вы никогда не задумывались, почему столь явно антиукраински настроены изрядные части так называемых “русских улиц" в Израиле, США или, скажем, той же Германии. Ведь это – в основном русскоязычные иммигранты, которые уже десятилетия обитают в демократических странах, пользуются их достижениями и экономическим достатком. Но многие из них так и не смогли изжить свою имперскую ментальность, не изучили должным образом языки стран нахождения, продолжают смотреть ОРТ, РТР, и яро поддерживают Россию в противодействии с “проклятым Западом". Правда, возвращаться в Урюпинск, Саранск или Нижневартовск они не хотят. Ты подавай им такой духовно близкий “русский мир" прямо здесь – в благополучных государствах! Им невдомек, что Россия – это антипод прогресса и благополучия. И любая экспансия “русскости" – это неизбежный регресс. Сродни подпиливанию безумцами ветви дерева, на которой они же сами и восседают. Парадокс? Нет, не для живучей и инертной русской ментальности. Поэтому мы и не являемся свидетелями антивоенных протестов россиян, обитающих в Берлине, Нью-Йорке, Риме или Тель-Авиве, возле великодержавных посольств.

Давайте смотреть правде в глаза. В рамках текущей 3 Мировой войны человечество столкнулось с цивилизационной проблемой преступной общесоциальной безответственности всего инертного и шовинистически настроенного российского сообщества. А отнюдь не только сумасшедшего изверга Путина и его соратников – они лишь зеркальная персонификация собирательного коллективного облика россиян.

Упраздните антифашистскую дискриминацию и пустите россиян в свободный мир!

А зачем он вам нужен этот свободный мир? У вас же всё так хорошо: духовность, скрепы и всё такое! Экономическое развитие, импортозамещение. Вы же “нагнете весь мир" и “можете повторить". Правда же? Зачем вам “буржуйские" товары и шопинги, зарубежная недвижимость, туристические поездки, престижное образование и качественная медицина? Или все эти кинофестивали, театральные или модные показы, гастрольные туры, олимпиады и прочие международные спортивные турниры? Да сидите в своей мнимой идеальности и наслаждайтесь! Нет, вам хочется свою неадекватность навязывать другим, а у них соответственно брать все те блага цивилизации, которые вы сами не в состоянии создавать. Угадал? Культура и спорт вне политики, говорите? Не заслуживают санкций и изоляции, утверждаете?

Публичная среда – это некий максимально престижный срез прослойки наиболее активных и талантливых членов общества. Политики, бизнесмены, деятели культуры и искусства, научная и образовательная среда, лидеры мнений и законодатели трендов в информационном пространстве – сливки общества, его демонстрационная витрина, совесть нации, примеры для подражаний и ментальные регуляторы для масс.

Каковы же эти “фронтмены" в России? Ну, максимум, процентов 5 из них принципиально и мужественно, открыто отмежевались от преступлений путинизма. Вряд ли больше. Некоторая часть – упорно молчит, что не очень характерно для возвышенного “пика национальной совести" в кризисный период жизнедеятельности любой страны. Изрядная часть – безразлично продолжает жить как ни в чем не бывало. Кто-то бесконечно лукаво извивается, пытаясь лавировать ради карьеры или денег. А многие и более того – стали активными пропагандистами российского неонацизма. Руководствуясь различными соображениями. И каков же вывод? Он прост: мировоззрение подобной собирательной элиты из числа наиболее популярных и влиятельных членов общества – это очень объективный, репрезентативный показатель ментального здоровья коллегиального социума. Всем очевидно, что с “молчаливого согласия равнодушных происходят все самые ужасные преступления на свете". Да, да и безразличие, и боязливое молчание социальных лоцманов в России – это знак их согласия с Путином. Попутно это – и демонстрация единения с вождем, по крайней мере, большей части народа. И обратный посыл обществу о том, что его любимцы сделали нравственный выбор от его имени. Никак иначе это интерпретировать невозможно. Таким образом, молчит и поддерживает весь народ - в лице, к примеру, гроссмейстера Корякина, тренера Тарасовой, актера Певцова, футболиста Дзюбы, певца Газманова... Выражая свое согласие с кремлевским нацизмом словами и действиями педагогов, ученых, композиторов, певцов, писателей, предпринимателей, спортсменов, журналистов и блогеров... Конечно, есть Пугачева, Галкин, Макаревич и Ахеджакова... Но это они вынужденно уехали из РФ отнюдь не под гул всеобщего одобрения, а не Путин. А так - нет в России по-настоящему массовых антивоенных демаршей творческой интеллигенции и всякой иной общественности, обитающей в резонансных сферах и рейтинговых телепередачах! Ничего иного и впредь не стоит ожидать от истеблишмента и интеллектуально-культурного бомонда подлых приспособленцев.

В этой связи, не вызывает никаких сомнений, что абсолютное большинство разнородных лидеров мнений России – это политизированные носители современного и крайне шовинистического русского мировоззрения. Еще раз повторюсь, элита и её деятельность – это делегированная реализация социального запроса и воплощение истинных чаяний населения. Упомянутые лидеры – это пропагандисты и выразители культуры, ментальности, образа жизни социума. И поэтому нет никаких спорта или искусства вне политики. Они – абсолютные, “плоть от плоти" - демонстративные инструменты политики. А тем более - для таких дерзких, противопоставляющих себя миру и прогрессу стран, как Россия. Как следствие, абсолютно закономерно отлучение российских и белорусских спортсменов от мирового спорта, а деятелей искусства из этих стран – от профильных международных форумов. Нет никаких оснований рекламировать неофашизм и предоставлять ему международную трибуну. Исключением из этого правила может быть только активная и цивилизованная гражданская позиция каждого отдельного фигуранта.

Во всем этом есть очевидная внутренняя логика и исконная историко-политическая справедливость. Мы не можем говорить о какой-либо безвинности российского народа. Его вина очевидна, и она – на лицо. И все применяемые международным сообществом санкции в отношении России, конечно, не столько бьют по Путину и прочим обитателям Кремля, сколько - по всем россиянам и конкретным личностям даже и вне явно политического контекста. Как раз эта глобальная общность и является “страной" - коллективной данностью. Именно потому, что социальная конструкция политических процессов - это двуединая система элементов: народ-суверен и его институциональный слуга, наделенный делегированной властью. Но не наоборот. В связи с этим, пусть никого не удивляет, что все ограничительные меры в отношении России направлены и должны быть ориентированы на народ. Ибо только он может и должен что-либо изменить в своей жизни, существовании национального государства, а не отдельно взятый плешивый тиран.

Общая граница с царством терпил и людоедов как “имперский фактор"

Ох, как же уже набил мерзкую когнитивную оскомину этот дурацкий аргумент “миротворцев" об общей, длиной почти в 2300 км., границе между Украиной и Мордором. Мол бы это обязывает Украину к чему-то особенному в отношении РФ... Что поменялось бы, если бы протяженность кордонов была всего 1 км.? Россия была бы менее опасна и вероломна? Для вторжения империалистам не хватило бы пространства? А как же наплевательское отношение того же рашизма к каким-либо правилам и ракеты, которые безразличны к границам? Если протяженные границы с соседями требуют от государства, желающего сохранить свою независимость, обязательного душевного единения с соседями... То тогда явно что-то не так не с бесчинствующей Россией, а, например, с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Украиной, Японией и США. Именно эти “бездушные" страны не хотят “на принципах равноправия" признавать некое эфемерное превосходство “святой" русскости и преклонить перед ним повинную голову. Что, вероятно, и создает международное напряжение. К слову, что же тогда делать Израилю или Тайвани, которые не желают брататься с соседями и территориально отдалиться от них не могут?

Где и каким образом предначертано, что Украина непременно и безальтернативно должна дружить с веками ущемляющей её Россией и сочетаться с ней некими специфическими узами? Зачем? Не унижайте украинцев, отстаивающих сейчас глобальные достижения цивилизации от московской дикости. И не пытайтесь внушать им, что Украине по итогам войны нужна некая новая империя с обновленным – украинским вектором доминирования. Не нужна! Для профилактики возможных в будущем завоевательных притязаний России, Украине на правах победителя совсем не следует с ней объединяться в какой-либо плоскости и пытаться управлять ею. Это было бы кощунственным лицемерием и черной неблагодарностью по отношению к погибшим, оскорбленным и обездоленным соотечественникам. Также в этом бы заключалась очередная привязка к той самой деструктивной русской культуре, в смрадной вязкости которой очень многие народы прозябают изрядное тысячелетие. И не стоит себя обманывать – эту культуру хищной фальши сколько-нибудь оперативно не изменить. Её лишь можно трансформировать через ценностные смещения в мировоззрении многих последующих поколений.

Однако Украине, глубоко уверен, используя свое ментальное отличие от россиян – свободолюбие, мужество, целеустремленность и самопожертвование, следует как можно основательнее оторваться от мокшанских болот. И интегрироваться в лона развитой евро-атлантической цивилизации. Подобно, например, Западной, а не Восточной Германии, Южной, а не Северной Корее, или Польше и Чехии, а не той же Сербии. Хотя и последняя, по примеру иных бывших участников Варшавского договора, – рвется в ЕС. Да и Китай сейчас, - вычурно сконструированная, но вполне капиталистическая страна с лукавыми коммунистическими лозунгами, ориентированная прежде всего на рынки развитых стран. И тот же Вьетнам продвигается по пути либерализации во всех сферах жизни. Уже практически никто, кто жаждет развития, не привязывает себя к обреченным на вымирание, ретроградным политико-идеологическим балластам. И Украине в будущем нечего делать в каких-либо тесных отношениях с Россией. Прочь от неё! Для того, чтобы поддерживать нормальные отношения с соседями, нужны совсем не родственные связи или дружба с ними, а элементарная порядочность. Этому, уверен, Украина и весь мир не без сложностей и долготерпения, но в итоге смогут научить Россию, подвергнув её назидательным денацификации и демилитаризации.

Народ – единственный реальный субъект политики. Иное - второстепенно

Неужели все еще могут быть сомнения в оценке роли народа в условиях исторических трансформаций? Да никто кроме него для человечества и не имеет особого значения! Как не крути, а именно социум всегда есть причина, условия, содержание и результат цивилизационных процессов. Все прочие частности – лидеры государств, армии, парламенты, партии и т.д. – это лишь связующие нити между людьми, творящими историю. А параллельно они же являются ошметками эволюционной турбулентности...

В 1973 году, несмотря на два десятилетия военного противостояния, амбициозность и неуступчивость Вашингтона, президенту Никсону пришлось вывести войска США из Вьетнама под воздействием массового антивоенного негодования американцев по всей стране. А 31 августа 2021 года вооруженные силы США были выведены из Афганистана, ввиду значительной непопулярности операций НАТО "Страж свободы" и "Решительная поддержка". А также в связи с осознанием того обстоятельства, что 20-летние попытки Запада перестроить ментальность апатичных афганцев на цивилизованный лад на соответствующий момент являлись тщетными. И предвещали еще многие годы бесцельного, кровопролитного и дорогостоящего противостояния с Талибаном. Если у народа нет достаточной внутренней воли, энергии к преобразованиям, их ничем не заменишь.

Фактор ментальности и активности населения, как видим, в этих и иных подобных случаях, имеет определяющее значение.

Нечто схожее относимо и к России, население которой в текущих условиях жадно потребляет качественные и престижные продукты развитой западной культуры, но не готово с цивилизованным миром разделять передовые ментальные ценности либерализма, демократии и человеколюбия.

Или вот, к примеру, в Германии неумолимая социология свидетельствует, что пресыщенные спокойствием и достатком немцы в своей преимущественной части не готовы защищать страну от военной агрессии. Это - социальная позиция, которая предопределяет максимальную симпатию немцев к отваге украинцев, которые по сути сейчас отстаивают ценности всей Европы.

Собственно говоря, и в самой Украине именно народ в ходе “Оранжевой революции", а затем - и мощного отпора деспотизму на Майдане продемонстрировал свое фундаментальное мировоззренческое отличие от инертных терпил из России. А нынешнее доблестное и победоносное сопротивление рашистской агрессии лишь красноречиво подтверждает яркую героическую самобытность украинской нации. И непосредственно от неё, а отнюдь не от политической власти, в конечном итоге будет зависеть, сможет ли даже победившая путинизм Украина окончательно изжить в себе токсичную русскость в виде изворотливой коррупции. Ведь иначе страну в послевоенной период будет крайне сложно восстановить и достойно ввести в число наиболее значимых и перспективных членов объединенной Европы.

Впрочем, я абсолютно убежден, что у украинцев всё обязательно получится! Ведь когда они того искренне хотят – им по плечу всё! Последний год тому ярчайшее свидетельство!

Слава Украине! Героям Слава!