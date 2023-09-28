Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ

Украина вошла в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2023-2025 годы. Наше государство стало 36 страной, входящей в состав Совета управляющих.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. Он поблагодарил каждую страну, которая поддержала заявку нашего государства.

"Украина остается надежным международным партнером в сфере атомной энергетики, и мы приложим все усилия для усиления важной роли МАГАТЭ и укрепления ядерной безопасности и защищенности. Мы все должны работать вместе – все в мире, кто ценит безопасность, – чтобы положить конец всем видам ядерного шантажа , которые Россия пытается сделать нормой. Ядерная и радиационная безопасность должна быть гарантирована", - написал Зеленский.

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Напомним, что Украина подала заявку в Совет управляющих МАГАТЭ в конце февраля этого года. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина взяла курс на интеграцию в энергетические рынки Европы. Это прописано в проекте Энергетической стратегии государства до 2050 года. Этот документ определяет приоритетными направлениями развития атомной энергетики и возобновляемых источников энергии для децентрализации энергосистемы Украины.

Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ наряду с ежегодной Генеральной конференцией государств – членов МАГАТЭ.

Совет рассматривает финансовые сведения, программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по ним рекомендации Генеральной конференции. Она рассматривает заявления о приеме в члены Агентства, утверждает соглашения о гарантиях и публикует нормы безопасности МАГАТЭ.

Совет управляющих также назначает Генерального директора МАГАТЭ, утверждаемого Генеральной конференцией.

Совет обычно собирается пять раз в год – в марте и июне, дважды в сентябре (до и после сессии Генеральной конференции) и в ноябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Генеральная конференция МАГАТЭ переназначила гендиректором Агенства Рафаэля Гросси еще на один срок. Новый срок Гросси начнется 3 декабря 2023 и продлится четыре года – до 2 декабря 2027 года.

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