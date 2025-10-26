Украина стремится экстрадировать экс-нардепа, которого обвиняют в коррупции – The Sunday Times

Украина добивается экстрадиции из Великобритании бывшего народного депутата от "Европейской солидарности" Александра Грановского, которого обвиняют в организации коррупционной схемы на "Одесском припортовом заводе". Известно, что политик проживает в графстве Суррей, зарабатывает себе на жизнь консультационной деятельностью и находится в Соединенном Королевстве по рабочей визе.

Как передает The Sunday Times, в Британии Грановский заручился поддержкой члена британского парламента от Лейбористской партии Мориса Гласмана. Последний сомневается в правомерности расследования.

Грановский утверждает о своей невиновности

По данным следствия, механизм, по которому ОПЗ продавал минеральные удобрения определенной компании по заниженным ценам, был разработан организатором и его сообщниками в 2015 году. Это нанесло более 94 миллионов гривен ущерба.

Последние несколько лет Грановский боролся с расследованием, фигурантом которого он является, из неназванного города в графстве Суррей. Экс-нардеп утверждает, что стал жертвой "политического преследования". По его версии, доказательства против него были сфальсифицированы.

Британский лейборист Морис Гласман заявил о "преследовании" Грановского, которое является частью более широкой кампании по "устранению оппонентов законными методами".

Он считает, что украинские антикоррупционные органы "все еще сохраняют культуру показательных процессов".

"Если Украина хочет иметь прочные и долгосрочные отношения с Великобританией, ей следует прекратить использовать покровительство и деньги для достижения политических целей", – сказал член британского парламента.

Слушание по делу об экстрадиции Грановского запланировано на следующий год в Вестминстерском магистратском суде. У Киева нет полноценного договора об экстрадиции с Лондоном, но Украина считается страной "типа А" – это означает, что она "не обязана предоставлять доказательства prima facie в поддержку своих запросов об экстрадиции".

Санкционировал запрос об экстрадиции Грановского генеральный прокурор Андрей Костин, который уже ушел в отставку. "Киев не демонстрирует никаких признаков отказа от экстрадиции", – отметили в The Sunday Times.

Летом прошлого года Грановскому удалось добиться отмены расследования, поскольку Высший антикоррупционный суд Украины постановил, что достаточных доказательств против него нет.

Но сторона обвинения подала апелляцию и выиграла ее, после чего Грановский снова стал подозреваемым. На прошлой неделе ему было официально предъявлено обвинение. В обвинительном заключении утверждается, что ОПЗ продавал аммиак и карбамид по заниженным ценам компании-посреднику, которая, в свою очередь, перепродавала их частным клиентам, но уже по рыночным ценам. Бывший народный избранник и другие фигуранты присвоили эту разницу, утверждает следствие.

Журналисты заявили, что, прибыв в Великобританию, Грановский обратился за советом к Кену Макдональду, который в прошлом был директором государственных обвинений Англии и Уэльса.

Макдональд, теперь уже внештатный судья, не высказал окончательного мнения относительно сути дела и заявил, что это не его работа, но написал юридическое заключение, в котором говорится, что несколько судов "не выполнили минимальные стандарты судебного разбирательства".

Он обвинил их в неспособности беспристрастно рассмотреть утверждение о подделке доказательств и указал на "реальные опасения" по поводу нарушения прав Грановского. Отметим: лейборист Морис Гласман заявил, что перешел на сторону Грановского после изучения заключения Макдональда.

Грановский также апеллирует к протоколу совещания 2020 года, на котором старший детектив якобы заявляет, что проект дела, подготовленный антикоррупционным ведомством, "частично основан на фантазиях".

Грановский заверил британские власти, что "никуда не уезжает" и не собирается подавать заявление о предоставлении убежища.

Как писал OBOZ.UA, в октябре дело народного депутата VIII созыва Александра Грановского было передано в суд. Украинец подозревается в организации коррупционной схемы, которая нанесла ущерб государственному предприятию химической отрасли (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

