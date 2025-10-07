Коррупция на Одесском припортовом заводе на 93 млн грн: в Украине будут судить экс-нардепа

В Украине передали в суд дело бывшего народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Александра Грановского. Его подозревают в организации нанесения 93,3 млн грн убытков государственному Одесскому припортовому заводу (ОПЗ).

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Поскольку экс-нардеп скрывается от правосудия, его будут судить заочно.

Коррупция на ОПЗ: в чем подозревают Грановского

Экс-нардепа называют организатором схемы, по которой "Одесский припортовый завод" через свою помощницу, бывшего члена правления ОПЗ Ольгу Ткаченко, продавал минеральные удобрения заранее определенной компании Newscope Estates Limited по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

В результате действия схема в марте-декабре 2015 года завод понес более 93 млн грн убытков. В марте 2020 года о подозрении сообщили четырем участникам схемы:

Ольге Ткаченко

заместителю директора

начальнику отдела завода;

владельцу компании-нерезидента, которая была участницей коррупционной схемы.

Сам Грановский получил подозрение 21 октября 2022 года, а в декабре того же года его заочно взяли под арест. Сейчас его местонахождение, а также Ткаченко и владельца компании не установлено, поэтому в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование. 4 октября 2024 года следствие по делу завершилось, а материалы открыли стороне защиты для ознакомления.

Обыски у нардепа-"слуги"

Ранее стало известно об обысках дома у народного депутата от Херсонской области Павла Павлиша ("Слуга народа"). Речь идет об особняке площадью более 200 кв. м. в с. Ходосовка в Киевской области.

Обыск прошел в рамках уголовного производства по факту незаконного обогащения. Основанием для открытия производства стали журналистские расследования, согласно которым в январе 2022 года Павлиш на основании доверенности от отца приобрел земельный участок под строительство в коттеджном городке "Новая Ходосовка". А уже в мае-июне того же года якобы построил там дом площадью 201,4 кв. м.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине будут судить участников коррупционной схемы по завладению государственной электроэнергией на более 58 млн грн во время войны. Ее организатором называют экс-заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача.

