Статья в британской "The Guardian" под заголовком "Украина смотрит в пропасть" говорит о голосовании в Палате представителей о помощи Украине как о вчерашнем, то есть вышла уже после него, что, однако, не помешало именно такому названию.

В безусловном диссонансе с эйфорией в Украине (теперь, мол, уж точно победим) статья напоминает о растущей вероятности поражения и, в частности, в ней говорится со ссылкой на Сырского, что [дальнейшие] территориальные потери могут быть неизбежными, а положение украинских войск значительно ухудшилось.

Статья честно и откровенно критикует страны ЕС и НАТО за нерешительность в поддержке Украины и двойные стандарты касательно помощи ей и Израилю, называя поведение блока НАТО во главе с США, старающегося остаться в стороне от войны в Украине, позорным.

Говорится также и о том, что поражение Украины стало бы катастрофой не только для неё, но и для безопасности в Европе.

Всё они понимают. А мы? После решения Палаты представителей — ещё даже не Конгресса в целом, где остаётся Сенат! — о миллиардах Украине у нас празднование в СМИ идёт такое, будто война уже выиграна…