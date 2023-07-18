'Украина сама решает, как ей вести эту войну': в США прокомментировали взрывы на Крымском мосту

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг поврежденного Крымского моста, где утром 17 июля прогремели взрывы. Он отметил, что Украина сама решает, как вести войну.

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Об этом он заявил во время брифинга для журналистов в Государственном департаменте США в понедельник, 17 июля. По его словам, страна мониторит ситуацию, но не впешивается в нее.

В то же время, он добавил, что Киев "сам решает, как вести эту войну и защищать свою территорию, свой народ и свою свободу".

"Что касается Керченского моста. Мы следим за развитием этой ситуации", – отметил глава американского ведомства.

Напомним, что 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.

По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин признал повреждения и сказал, что в результате "бавовны" одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению, другой пролет по направлению в Керчь поврежден, но находится на опоре.

Кроме того, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать.

Кремлевский диктатор Путин пригрозил Украине "ответом". "Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк не исключила, что российские оккупанты могут нанести удар по Украине в ответ на взрывы на Крымском мосту. В Черное море враг вывел два ракетоносителя с 12 ракетами "Калибр".