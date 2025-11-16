УкраїнськаУКР
"РФ заслуживает новых санкций": Зеленский напомнил, что у Путина были десятки возможностей для прекращения огня, но он их все отверг

Анна Павлова
Кремль десятки раз имел возможности для прекращения огня. Но российский диктатор Владимир Путин ими ни разу не воспользовался.

В частности, именно поэтому РФ заслуживает новых санкций и усиления давления. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Афинах.

"Ключевое – это продолжение давления на Россию, которая начала эту войну и делает все для ее затягивания. Только за этот год были уже десятки возможностей для прекращения огня и более существенных шагов, чтобы гарантировать безопасность, но все такие мирные предложения были отвергнуты Россией. Именно поэтому она заслуживает дальнейшие санкции, именно поэтому она заслуживает дальнейшего давления", – подчеркнул президент.

Он добавил, что проинформировал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о ситуации на фронте, о перспективах и возможностях, которые есть сейчас, чтобы активизировать дипломатическую работу и помочь приблизить окончание этой войны.

Отдельно президент поблагодарил Грецию за поддержку решений на уровне Европейского Союза, оказывающих давление на Россию, а также за содействие в возвращении похищенных детей, гражданских и военнопленных. Он отметил, что для Украины это очень болезненная тема, потому что некоторые пленные находятся в неволе еще с 2014 года.

"Пытаемся вернуть всех наших людей. Всех взрослых и детей. Мы будем благодарны Греции за помощь в этом. Все списки мы готовы предоставить", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что предшествовало

В воскресенье, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Афины с официальным визитом. Главное внимание во время встреч с греческим руководством будет сосредоточено на новом энергетическом соглашении и вертикальном транспортном коридоре для сжиженного природного газа.

Напомним, Зеленский анонсировал договоренность с еще одной страной о поставках газа в Украину. Глава государства заявил, что подготовлена договоренность с Грецией.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский также сообщил о подготовке "исторического соглашения" с Францией. Оно будет касаться значительного усиления боевой авиации и оборонных возможностей Украины.

