Украина расторгла соглашение об авиасообщении с Ираном: в чем причина

Украина прекратила соглашение с Ираном о воздушном сообщении Такое решение принял Кабинет Министров Украины в пятницу, 8 ноября.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Он отметил, что это соглашение было заключено 30 лет назад.

"Прекращено действие Соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран, совершенном в Тегеране 9.07.1993", – сообщил Мельничук.

При этом рейсы из Украины в Иран были приостановлены еще в начале 2020 года, когда иранские военные сбили гражданский рейс авиакомпании МАУ.

На борту сбитого самолета находились 176 человек, среди них одиннадцать украинцев. Все они погибли. Иран объяснил ущерб тем, что военные приняли самолет за ракету США.

Пока небо в Украине закрыто для гражданских полетов. Поэтому в решении Кабмина говорится, что в случае открытия воздушного пространства авиасообщения с Ираном уже не восстановят.

Канада, Великобритания, Швеция, Афганистан и Украина обратились в Международный суд ООН в Гааге. Страны призвали приступить к рассмотрению дела против Ирана, поскольку в этой авиакатастрофе потеряли своих граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран передал России баллистические ракеты Fath-360, способные доставлять боеголовку массой 150 кг на расстояние до 120 км. На сегодняшний день военная помощь Ирана РФ в ее войне против Украины включает поставки сотен БПЛА одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и большую поддержку производства российских дронов.

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