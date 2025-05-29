Украина рассчитывает на увеличение немецкой военной помощи, – Зеленский

В среду, 28 мая, президент Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с президентом Бундестага Юлией Клекнер. Он отметил, что Украина рассчитывает на увеличение немецкой военной помощи.

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Об этом Зеленский написал в Telegram. Украинский лидер также опубликовал видео со встречи. На ней была озвучена договоренность о том, что Германия выделит 7 млрд евро на военную помощь.

"Оборонная помощь, инвестиции в украинский ОПК и поддержка нашего евроинтеграционного пути - главные темы нашей встречи с президентом Бундестага Германии Юлией Клекнер", – говорится в сообщении.

Глава государства также отметил одобрение Бундестагом конституционных изменений, которые позволяют увеличить оборонные расходы Германии. Владимир Зеленский и Юлия Клекнер обсудили возможность прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Отдельно политики уделили внимание поддержке Украины на пути к членству в ЕС. Президент пригласил Юлию Клекнер посетить Украину и поблагодарил за ее голос в поддержку нашего государства.

"Россия пока не делает никаких шагов в направлении мира. Важно действовать вместе, чтобы остановить ее агрессию. Спасибо Германии за решение выделить 7 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Мы говорили о возможности увеличения этой суммы. Рассчитываем на поддержку парламента", – резюмировал встречу президент.

Ранее сообщалось, что во время рабочего визита в Германию Владимир Зеленский встретился с федеральным президентом этой республики Франком-Вальтером Штайнмайером. Украинский лидер поблагодарил коллегу за "европейское лидерство в предоставлении Украине военной помощи".

Напомним, что 28 мая Зеленский прибыл с визитом в Германию, где также встретился с канцлером ФРГ и представителями немецкого бизнеса. Ключевыми темами для переговоров были военная поддержка Германией Украины и усилия по достижению прекращения огня.

Германия рассматривает предоставление военной помощи Украине, но больше не разглашает деталей относительно конкретных пакетов вооружений, как это было раньше. Однако за кулисами в новом федеральном правительстве активно прорабатывают варианты поддержки украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства дальнобойного оружия.

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