Украина получила новую помощь от Японии: посол рассказал, что появится у ВСУ

Министерство обороны Японии приняло решение о передаче нового пакета помощи Вооруженным силам Украины для достижения военных целей против захватчиков из РФ. Чиновники подписали выделение 100 грузовиков и 30 тысяч продуктовых наборов для защитников родной земли.

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Об этом рассказал посол Украины в Токио Сергей Корсунский на своей странице в Facebook. Он сам присутствовал на торжественной церемонии, где было оглашено о неизменной поддержке украинской нации.

"Первые два автомобиля уже по дороге в Украину, другие будут направляться после прохождения техосмотра и необходимой подготовки. Впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Продолжение следует", – подчеркнул историческую значимость события дипломат.

Напомним, что накануне Киев заручился аналогичной поддержкой Токио, который передал 100 грузовиков на фронт для украинских военных. Также наши защитники получили продукты питания и будут проходить лечение с помощью современной японской медицины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Хиросиме прошла встреча лидеров "Большой семерки", куда прибыл и глава Украины Зеленский. Он рассказал об успешных переговорах с союзниками и поделился результатами этого саммита.

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