Украина полагается на Индию как посредника в переговорах с Россией для достижения мира – Politico

Украина чем дальше, тем больше рассматривает Индию как вероятного посредника, который способен помочь завершить войну с Россией. Киев при этом понимает, что во время переговоров Украине придется идти на определенные компромиссы, однако премьер-министр Индии Нарендра Моди во время летних контактов с украинскими властями дал понять, что эти компромиссы не могут означать территориальные уступки со стороны нашего государства.

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В пользу Индии как возможного посредника в будущих переговорах между Украиной и Россией играет тот факт, что это едва ли не единственный глобальный игрок, занимающий нейтральную позицию как по отношению к Киеву, так и по Москве. Об этом говорится в материале Politico.

На фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского с Моди в Нью-Йорке вечером в понедельник, 23 сентября, издание решило взвесить шансы Индии стать посредником, который поможет завершить российско-украинскую войну. Журналисты пообщались с неназванным "высокопоставленным украинским чиновником", который, как отмечено в материале, подтвердил, что Индия "была большой надеждой Киева достичь мирного договора, с которым он мог бы жить".

Как следует из сообщения, надежды на возможность завершения войны на относительно приемлемых для Украины условиях в Киеве появились после летних контактов с Нью-Дели. Тогда, пишет издание, Моди "четко дал понять, что – хотя Украине неизбежно придется пойти на компромисс по некоторым вещам, чтобы прекратить наступление Москвы – любые предложения по прекращению войны не должны включать отказ от территорий в пользу России".

Еще в июле о подобном варианте нечего было и говорить. Ведь, как отмечает Politico, тогда индийский премьер во время визита в РФ очень тепло общался с российским диктатором Владимиром Путиным. И публично обнимал его в то время, когда российские ракеты летели на главную детскую больницу Украины "Охматдет", столичный роддом и другие чисто гражданские объекты на территории нашего государства. Подобную приязнь к главе государства-террориста со стороны Моди Зеленский тогда назвал "большим разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям".

Однако с тех пор, подчеркивает Politico, немало изменилось, и Украина все чаще обращает взгляд на Индию, на самую большую по населению страну мира, четко соблюдающую принцип внеблоковости во внешних отношениях, как на едва ли не идеального посредника в будущих переговорах с Кремлем.

Нью-Дели на протяжении всей российско-украинской войны воздерживается от прямого осуждения вторжения России в Украину. В то же время Индия последовательно выступает в поддержку уважения суверенитета и территориальной целостности и прекращения войны. И она готова способствовать достижению мирного соглашения между Украиной и РФ, в чем во время визита в Киев заверил Зеленского Моди. Глава индийского правительства тогда также пообещал быть "другом" Украины.

"Индия может быть единственным глобальным игроком, который может сыграть эту роль – или, по крайней мере, единственным, кто способен достоверно представить себя как нейтральную сторону как для Москвы, так и для Киева", – отмечает Politico, напоминая, что отношения РФ и США находятся в стадии глубокой "заморозки", а европейские страны, в том числе традиционно нейтральная Швейцария, поддержали санкции против государства-агрессора.

С другой стороны, попытки стать миротворцем, которые предприняла, например, Саудовская Аравия, успехом не увенчались. Китай же, выдвигающий себя на роль "посредника" вместе с Бразилией, и вовсе подвергся обвинению в активной помощи Москве в ведении войны против Украины.

Так что, констатирует Politico, остается только Индия.

"Мы являемся страной, которая может открыто говорить с россиянами об этой [украинской] проблеме", — цитирует Politico заявление министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара, сделанное им во время визита в Малайзию в марте этого года.

Да и Путин ранее заявлял, что испытывает "доверие и уверенность" в Индии как в посреднике в переговорах с Украиной. Правда, не менее уверен он был и в возможности посредничества и других стран-партнеров РФ по БРИКС, КНР и Бразилии.

Между тем, глава МИД Индии подтвердил готовность страны присоединиться к поиску путей завершения войны в Украине и в начале сентября. Находясь в Германии, он заявил, что его страна "обеспокоена и заинтересована" в попытке найти способ покончить с войной, и подтвердил, что "были сделаны предложения" по проведению Индией собственного мирного саммита, но непременно с участием делегации из РФ.

В отличие от КНР и Бразилии, обнародовавших свой "мирный план" из шести пунктов, ни один из которых не упоминал о сохранении территориальной целостности Украины, Индия никаких мирных планов пока не создавала и даже не анонсировала. Однако, пишет Politico, в Киеве рассчитывают, что впоследствии Нью-Дели активизируется в этом направлении и очертит контуры собственного мирного предложения.

"Могу сказать, что Индия является надежным партнером для Украины и является глобальной силой, которая может влиять на динамику и ход событий в мире. И мы хотим видеть участие Индии в процессе формулы мира, поскольку Индия может изменить ситуацию", – процитировали в Politico комментарий спикера МИД Украины Георгий Тихий относительно того, какой видят в Киеве роль Индии в достижении мира.

Напомним, во время визита в Киев в августе этого года Моди заявил, что Индия готова внести активный вклад для мира в Украине и что его страна никогда не была нейтральной там, где речь идет о вопросах войны и мира, но всегда выступала на стороне мирного сосуществования народов и государств.

При этом, как уверял тогда глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Моди заверил, что Индия никогда не поддержит компромиссы в отношении украинских территорий.