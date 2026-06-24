Украина по состоянию на сейчас выигрывает войну против России – Госдеп США

В Государственном департаменте США дали оценку войне в Украине, развязанной РФ. Там считают, что на данный момент украинская сторона побеждает.

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Об этом заявил Джереми Левин, заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания на "Украинском обеде" в Гданьске накануне URC-2026. Его цитирует "Европейская правда".

Левин отметил, что на сегодняшний день Украина делает многое для того, чтобы закрепить новую фазу войны и в конечном итоге выиграть ее. По его оценке, уже сейчас ситуацию удалось переломить.

"На данный момент мы находимся в ситуации, когда Украина выигрывает войну", – сказал представитель Госдепа США.

Как изменилась ситуация на фронте

Ранее украинские силы на поле боя ждали зимы, поскольку россияне в это время не наступали и делали паузу. Сейчас же, по словам Левина, происходит обратное: украинцы находятся в наступлении, а россияне ждут зимы.

В то же время даже этой зимой украинцам удалось "изменить динамику", поскольку зимой наши Силы обороны атаковали российскую инфраструктуру на территории РФ.

"Сейчас очень важный момент. Украина может продолжать оказывать давление на поле боя", – констатировал Левин.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отмены исключения из санкций в отношении российской нефти, и заверил, что Вашингтон продолжит сотрудничество с европейскими партнерами в вопросе ограничений для РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша операция в отношении Крыма имеет четкий расчет и уже показывает результаты. В дальнейшем развитие событий зависит от решений международных партнеров по поддержке Украины.

Глава государства отметил, что Украина обсуждала с партнерами в рамках G7 конкретные решения, которые могут усилить ее возможности. Если соответствующие договоренности будут воплощены в жизнь, Киев сможет оперативно обеспечить условия для принуждения России к миру

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