Украина планирует открыть новые посольства в странах Латинской Америки: Сибига озвучил список

Наше государство стремится расширить сотрудничество в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В ближайшее время Украина откроет четыре новых посольства.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство иностранных дел в понедельник, 22 сентября. Ведомство цитирует заявление Андрея Сибиги, которое он сделал по результатам участия в Диалоге высокого уровня между Советом министров Ассоциации Карибских государств и государствами-наблюдателями АКД в Нью-Йорке.

В каких странах Киев планирует открыть посольства

По словам Сибиги, Украина планирует открыть новые посольства в Доминиканской Республике, Панаме, Уругвае и Эквадоре.

По состоянию на сентябрь Украина имеет дипломатические представительства только в шести странах Латинской Америки — Мексике, Кубе, Бразилии, Аргентине, Перу и Чили.

Сибига инициировал первый саммит Украина – Карибские государства

Глава МИД заявил, что Украина готова делиться со странами Карибского бассейна уникальным опытом устойчивости, приобретенным во время войны, в частности в оборонной и технологической сферах.

"Украина обладает уникальными беспилотными технологиями, в частности морскими и подводными дронами, которые могут использоваться как в оборонных, так и в гражданских целях, в частности в сельском хозяйстве, патрулировании и других сферах", – заявили в МИД.

Кроме того, он отметил, что Украина заинтересована в совместной исследовательской работе в рамках борьбы с изменениями климата. В частности, вспомнил о станции "Академик Вернадский" на Антарктиде и ледоколе "Ноосфера".

Чтобы подробнее обсудить сотрудничество, Сибига предложил провести первый саммит Украина — Карибские государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле Сибига сообщал о планах открыть четыре посольства и более 10 консульских учреждений. Все украинские дипломатические учреждения будут подключены к системе цифрового нотариата. В то же время Сибига проинформировал о снижении дипломатического присутствия Украины на Кубе. По его словам, высвобожденные ресурсы направят на усиление украинского присутствия в латиноамериканском регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!