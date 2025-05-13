Украина не обстреливала Россию во время парада 9 мая по просьбе Китая, - Зеленский

Китай и другие страны просили Украину не обстреливать Россию во время парада 9 мая, поскольку Москву должны были посетить ряд лидеров других государств. Речь шла о "тишине" на время с 8 по 10 мая. Киев пообещал не атаковать РФ в эти дни и сдержал слово.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 13 мая. Он подчеркнул, что несмотря на российскую пропаганду никаких ударов по "параду" в это время не было.

По словам Зеленского, Украина получила сигнал от Китая о том, что Пекин поддерживает инициативу по 30-дневному прекращению огня на фронте.

Вместе с тем была просьба от Поднебесной и других государств о том, чтобы избегать обстрелов территории России с 8 по 10 мая, поскольку страну будут посещать ряд западных лидеров.

"Понимаем, о чем идет речь. Украина вновь своими шагами подтвердила, что всегда делает то, что обещает. Никаких ударов, несмотря на пропаганду "русских", на 9 мая по их параду не было", – добавил он.

Вместе с тем Зеленский отметил, что Россия не придерживалась предложенного ею же прекращения огня и продолжала в эти дни наносить удары по Украине.

"В эти дни Россия нанесла 115 авиационных ударов по Украине. Сбросила 197 управляемых авиабомб, осуществила 12100 обстрелов, 187 из них были из реактивных систем залпового огня. А также поразила нашу гражданскую инфраструктуру, применив 7303 дронов-камикадзе. Вот такое было прекращение огня с их стороны", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в период празднования 80-летия Победы. Оно должно было начаться с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая, и закончится в 00.00 в ночь с 10 на 11 мая.

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