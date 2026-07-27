Украина и США готовят новое мирное предложение для России – СМИ

Вашингтон и Киев готовят новое мирное предложение для Москвы. Оно касается прекращения огня в воздушном пространстве. Впрочем, в Кремле опровергают эту информацию, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что Россия считает, что пока рано комментировать сообщения о том, что Соединенные Штаты и Украина обсуждают возможное прекращение воздушных атак в рамках усилий по прекращению войны

"Официальные лица Украины и США обсудили предложение о прекращении огня в воздухе, которое необходимо представить России в рамках новых усилий по возобновлению мирных переговоров, направленных на прекращение конфликта, вызванного вторжением Москвы в Украину в 2022 году", – сообщил Reuters украинский источник.

По информации издания, Киев ранее обращался к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые были отклонены. Однако некоторые чиновники считают, что давление на экономику России со стороны украинских беспилотников и ракетных ударов может смягчить позицию Владимира Путина.

"Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они взяты. Это газетные сообщения и ничего больше. Поэтому комментировать их на данном этапе преждевременно", – заявил Песков.

Он добавил, что реакция России на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, соответствует ли она интересам Москвы.

"Мы слышали заявления о том, что могут появиться некоторые новые предложения. Нам еще нужно узнать о них больше. И со временем, вероятно, будут предложены некоторые формулы или предложения. То, что произойдет дальше, будет зависеть от того, насколько они соответствуют нашим интересам", – добавил пресс-секретарь Путина.

Песков повторил, что Москва поддерживает каналы диалога с американскими переговорщиками. Российские чиновники заявили, что надеются, что представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, когда их графики позволят, и что диалог с Вашингтоном продолжится.

Подробности

Усилия Соединенных Штатов Америки по посредничеству в заключении мирного соглашения в последние месяцы в значительной степени зашли в тупик, а дипломатическое внимание также отвлекла война в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе обсудил с Виткоффом и Кушнером перспективы возобновления переговоров с Россией и должен встретиться в ближайшее время с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Напомним, что Россия ежедневно обстреливает украинские города с воздуха. В воскресенье, 26 июля, враг нанес удар по супермаркету АТБ в Чернигове. Двое погибших, среди них 9-летний ребенок. В этот же день россияне также атаковали Запорожье. В областной администрации сообщили о взрывах около 11:30. По предварительным данным, для террористической атаки на Запорожье российские войска применили управляемые авиабомбы. Один человек погиб.

Также 26 июля враг нанес семь ударов авиационными бомбами по Сумской общине. На данный момент известно о пяти пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля российская оккупационная армия продолжила обстрел Харькова. Захватчики применили баражирующий боеприпас "Бандероль" для нанесения удара по жилому дому. В результате атаки погиб один человек, также есть много пострадавших.

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