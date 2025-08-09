"Украина и Молдова должны идти в ЕС вместе": Зеленский призвал Брюссель не создавать искусственных пауз и разделений
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за одновременное начало переговоров о вступлении в Европейский Союз как для Украины, так и для Молдовы. Он призвал официальные учреждения Евросоюза не создавать искусственных пауз по вступлению указанных стран в блок.
Об этом украинский лидер говорил во время своего традиционного обращения к стране. В частности, президент напомнил, что именно Украина сделала многое для того, чтобы Молдова оказалась рядом на пути в Европу.
"Мы помогаем в стабилизации внутри Молдовы, чтобы российское вмешательство не сработало. Мы помогаем стабильной работе энергетики Молдовы. В свое время мы настаивали, что Молдова заслуживает получить кандидатский статус. И наша позиция сейчас так же основывается на справедливости, на реальных заслугах", – подчеркнул президент.
Сама Украина уже сделала все, чтобы открыть первый кластер в переговорах о вступлении в Евросоюз. Более того – Европа это признала. Поэтому не должно быть каких-либо искусственных препятствий на этом пути, подчеркнул украинский лидер.
"Поэтому любые искусственные паузы, любые искусственные разделения только ударят по Европе. Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе", – отметил Владимир Зеленский.
Что предшествовало
Напомним: во время последнего разговора президента Украины с премьером Польши Дональдом Туском стороны согласились, что Украина и Молдова должны одновременно открыть первый переговорный кластер по вступлению в Евросоюз. Обе страны начинали евроинтеграционный путь вместе и должны дальше двигаться синхронно.
Именно поэтому в обращении к стране Владимир Зеленский отдельно поблагодарил польского премьера, а также премьер-министра Чехии Фиали, "Латвию и все государства Балтии, страны Северной Европы, всех в Европе, кто поддерживает необходимость для Евросоюза быть сильным и быть честным в отношении своих обязательств".
"Все, что помогает общей безопасности, общему экономическому росту, общим интересам, – все общее должно работать. В частности, должна работать интеграция – все процессы, которые делают Европу более объединенной", – объяснил президент Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналогичный призыв сделал глава МИД Украины Андрей Сибига. Дело в том, что Украина, Румыния и Молдова решили создать региональный киберальянс. В Черновцах стартует проведение соответствующих консультаций стран, причем в мероприятиях, среди прочих, будут обсуждаться евроинтеграционные вопросы.
В конце июля Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевыми темами разговора стали европейская интеграция Украины и, в частности, открытие первого переговорного кластера.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!