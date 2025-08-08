'Надежный мир нужен всем': Зеленский провел переговоры с Туском и раскрыл подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 августа, провел важный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили ряд ключевых тем, касающихся мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. В частности, стороны обсудили совместную работу ради мира, развитие оборонного производства и поддержку украинцев.

"Говорил с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Много успели обсудить: и нашу работу ради мира, совместное оборонное производство, поддержку украинцев и переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе", – говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал о недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, подчеркнув важность координации действий для укрепления безопасности и независимости Украины, Польши и других европейских стран.

"Украина, Польша, другие европейские нации одинаково нуждаются в сильных основах своей безопасности и независимости. Надежный мир нужен всем. И я благодарен за готовность помогать на этом пути", – подчеркнул он.

Отдельное внимание во время переговоров уделили ситуации с украинскими студентами и абитуриентами в Польше. Во время войны особенно остро воспринимаются любые сложности, связанные с образованием молодежи. Президент попросил Дональда Туска рассмотреть эти вопросы и поддержать украинских студентов.

Также Зеленский и Туск обсудили переговорный процесс относительно членства Украины в Европейском Союзе. Оба согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно, ведь обе страны вместе начали этот путь и должны двигаться по нему дальше бок о бок.

"Спасибо за поддержку", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Накануне состоялось много разговоров и консультаций с партнерами. В частности президент поговорил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, премьер-министром Албании Эди Рамой.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа состоялся телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проходил при участии европейских лидеров.

Впоследствии американские СМИ сообщили, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого планирует встретиться с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили ее сроки. Там отметили, что место встречи уже согласовано, однако его пока не объявляют публично.

