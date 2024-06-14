Украина готовит второй Саммит мира: в ОП сказали, при каких условиях возможно участие России

Уже в эти выходные в Швейцарии состоится Саммит мира, который инициировало наше государство. Эта встреча будет инаугурационной, а Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принять и страна-агрессор Россия.

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Это будет возможно при условии, что РФ будет не диктовать свои условия, а слушать, что ей говорят другие государства. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"На этом Саммите мира мы, собственно, будем говорить уже по результатам первого Саммита и по результатам дорожной карты о том, каким образом говорить о мире в Украине. Мы не исключаем этого – если страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны агрессора, и она будет не диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия", – отметил он.

По словам Жовквы, Украина уже общается с другими странами по поводу проведения следующего Саммита мира – несколько из них выразили свое желание принять такое мероприятие у себя.

Он также рассказал, что на первом Саммите страны будут обсуждать ядерную и пищевую безопасность, свободу мореходства и возвращение украинских детей, которых незаконно удерживает на своей или оккупированных территориях Россия.

Кроме того, на мероприятии планируется разработать конкретный план действий по установлению мира в Украине, основываясь на формуле мира президента Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию на Саммит мира. В мероприятии примут участие около 100 стран и международных организаций.

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