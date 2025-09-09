"Украина готова заморозить линию фронта": посол США при НАТО назвал главное условие

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер назвал условие, при котором Украина может согласиться на замораживание линии фронта. Речь идет о получении твердых гарантий безопасности.

Об этом Уитакер сказал в эфире телеканала Fox News. По его словам, для этого нужно заключить соответствующее соглашение.

Украина вынуждена согласиться

"Они вынуждены согласиться. Но Украина доказала и продемонстрировала, что готова к соглашению. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности. Я думаю, что есть рамки для соглашения, и теперь нам просто нужно его заключить", – заявил посол.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что мир в Украине в ближайшее время маловероятен. По его словам, не стоит ожидать никаких конкретных результатов до конца года.

В то же время Рим видит другие механизмы обеспечения безопасности для Украины – не через прямое участие в боевых действиях, а благодаря договору, подобному статье 5 НАТО. Речь идет о соглашении о взаимопомощи, которое будет предусматривать автоматическое вмешательство союзников, включая США, в случае новой агрессии России.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Кремль сознательно избегает переговоров и ищет любые поводы, чтобы не прекращать войну против Украины. По его словам, агрессию России нужно остановить, иначе она может распространиться дальше.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не изменил целей своей агрессивной войны, он хочет оккупировать Украину. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне, считает президент Владимир Зеленский.

