'Использует все поводы, чтобы продолжить войну': Вадефуль обвинил Россию в сознательном уклонении от переговоров

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Кремль сознательно избегает переговоров и ищет любые поводы, чтобы не прекращать войну против Украины. По его словам, агрессию России нужно остановить, иначе она может распространиться дальше.

Видео дня

Глава немецкого МИД выступил в понедельник на совещании руководителей дипломатических ведомств в Берлине. Вадефуль подчеркнул, что будущее Европы решается именно в Украине. Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на слова министра.

Он подчеркнул, что силовое изменение границ на континенте недопустимо. Министр также упомянул попытки президента США Дональда Трампа найти выход и остановить жертвы в Украине. Но, как считает Вадефуль, три недели после саммита в США и РФ на Аляске доказали: Москва избегает трехстороннего диалога и продолжает боевые действия.

Усиление обороны

Глава МИД подчеркнул, что даже если пушки до сих пор не замолчали, Германия готова вносить свой вклад в гарантии безопасности для Украины. Он напомнил, что Берлин взял на себя ведущую роль еще до решения саммита НАТО в Гааге по увеличению оборонных расходов. По его словам, цель в 3,5% от ВВП является необходимым шагом для силы и единства Альянса.

"Цель в 5 процентов, а точнее 3,5 процента, является абсолютно необходимым шагом и дипломатическим успехом для силы и единства Альянса. Это видимый знак того, что мы в Германии выполняем свои обязанности", - подчеркнул глава МИД.

Вадефуль также отметил, что международные обязательства остаются пустыми без национальных решений. В этом контексте он напомнил о поправках в Основной закон, которые создают базу для новой политики безопасности.

Европейская ответственность

Министр добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Он отметил, что увеличение финансирования обороны это союзнический долг и реальная потребность перед лицом угроз.

Напомним, в прошлом месяце, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль говорил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, сопоставимых с членством в НАТО. Однако будущее мирное соглашение между РФ и Украиной не должно стать "диктаторским миром", добавил чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что говорить о размещении наземных войск в Украине еще слишком рано. Он также предположил, что российско-украинская война затянется: "О наземных войсках в Украине сейчас никто не говорит".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!