"Украина готова сделать реалистичные шаги для завершения войны": Зеленский призвал Путина предоставить своей делегации реальные полномочия
Российскую делегацию в Стамбуле возглавляют почти те же чиновники, которые участвовали в переговорах 2022 года, и они снова демонстрируют нежелание достигать реальных результатов. Если российская сторона окажется неспособной договориться даже на прекращение огня, против России нужно применить серьезные санкции.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Там собрались лидеры государств практически со всей Европы.
Глава государства подчеркнул, что на этой неделе был реальный шанс сделать важные шаги к завершению войны, если бы российский диктатор Владимир Путин не испугался приехать в Турцию, подчеркнул Зеленский.
"Я был вчера в Анкаре - и спасибо за участие и прием президенту Эрдогану - и был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле. И не просто к встрече, а чтобы решить все важные вопросы, на мой взгляд. Но он не согласился ни на что. Я имею в виду Путина", - сказал президент.
Зеленский отметил, что первоочередной задачей для Украины является полное, безусловное и честное прекращение боевых действий, что должно произойти немедленно. Это должно стать первым шагом к окончанию войны.
Поэтому очевидно, что прекращение огня должно быть результатом на переговорах в Стамбуле.
"Если российские представители в Стамбуле сегодня не могут согласиться даже на это, на прекращение огня, на этот очевидно необходимый первый шаг, то будет на сто процентов ясно, что Путин продолжает подрывать дипломатические усилия", - подчеркнул Зеленский.
Президент обратил внимание на то, что Россия направила в Стамбул представителей, которые ничего не решают.
"Очевидно, что российская делегация, которая прибыла в Стамбул, очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул - хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить", - сказал глава государства.
Однако, как отметил Зеленский, российская сторона демонстрирует, что она не изменила своего основного подхода и просто срывает переговоры, делая все, чтобы "превратить эту встречу в Стамбуле в инсценированный пустой процесс, как и в 2022 году".
"Поэтому если окажется, что российская делегация действительно играет в театр и не может достичь никаких результатов сегодня, мир должен отреагировать. Необходима сильная реакция, включая санкции против энергетического сектора и банков России. Давление должно продолжаться, пока не будет достигнут реальный прогресс. Украина готова принять все реалистичные меры, чтобы положить конец этой войне", - подчеркнул президент.
Владимир Зеленский призвал Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия", чтобы "полностью прекратить убийства на время, достаточное, чтобы дать дипломатии реальный шанс".
"В течение дня я буду информировать всех о том, что происходит в Стамбуле и есть ли шанс, что российская делегация сделает реальные шаги, чтобы положить конец войне", - сказал глава государства.
Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной. Встречи проходили в трехстороннем формате - сначала прошли переговоры делегаций Украины, США и Турции, после этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.
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