Украина готова к сотрудничеству с Японией в области производства беспилотников: Сибига раскрыл детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в понедельник, 4 августа, что наша страна готова сотрудничать с Японией в области беспилотных технологий, включая совместное производство дронов. Он отметил, что Украина имеет опыт, который она получила во время войны со страной-агрессором Россией.

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Об этом Сибига сказал в интервью Kyodo News. Он отметил, что такое сотрудничество между Киевом и Токио может быть взаимовыгодным.

"Сейчас мы являемся мировыми лидерами в производстве дронов... Мы готовы поделиться с Японией нашим опытом и сотрудничать, например, в производстве дронов", – заявил министр.

О каких дронах идет речь

Упоминая о "чувствительной сфере" строгих правил Японии насчет передачи оружия в соответствии с ее Конституцией, Сибига отметил, что типы дронов, которые рассматриваются для такого сотрудничества, могут варьироваться "от сельскохозяйственных целей до разведки".

Отметим, что Япония остается преданной "базовой философии пацифистской нации". Экспорт вооружений продолжают строго контролировать, что подчеркивал тогдашний министр обороны страны Минору Кихара.

В прошлом году Япония смягчила правила экспорта оружия, благодаря чему она теперь сможет продавать истребители другим государствам. Однако самолеты не позволят передать странам, где ведутся боевые действия.

Ранее стало известно, что после предоставления Украине более 12 миллиардов долларов помощи, Япония выразила заинтересованность участием в миссии НАТО по военной поддержке Киева. Об этом заявил министр обороны Японии Ген Накатани во время переговоров с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.

По словам Накатани, Япония хочет еще больше углубить сотрудничество с НАТО в сфере безопасности, и ее участие в миссии NSATU поможет Токио извлечь уроки относительно вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Япония начнет предоставлять украинской разведке данные с орбиты. В частности, японский институт iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space), созданный на базе Университета Кюсю, предоставляет Украине спутниковые геолокационные изображения, включая данные с радаров SAR (Synthetic Aperture Radar).

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