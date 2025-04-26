Украина ежемесячно производит до 36 САУ 'Богдана', в то время как Франция 8 САУ CAESAR – Army Technology

Украина существенно нарастила производство собственной самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана 2С22". Если в 2023 году в месяц производилось около шести единиц, то сейчас – уже до 36.

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Об этом сообщает издание Army Technology со ссылкой на источник. Как отмечается, такого прорыва удалось добиться благодаря поддержке европейских партнеров, инвестировавших в развитие украинской оборонной промышленности.

При этом Украина активно работает над локализацией производства: уже сейчас 85% компонентов для "Богданы" производятся внутри страны, а к концу года этот показатель планируют довести до 95%.

На фоне украинских темпов производства даже крупные европейские игроки выглядят скромно: Франция, например, выпускает всего 8 артиллерийских систем CAESAR в месяц.

"Богдана 2С22" – это современная украинская 155-мм колесная самоходная артиллерийская система. Она установлена на шасси высокомобильного грузовика КрАЗ 63221 6×6 производства "АвтоКрАЗ" и способна поражать цели на расстоянии 40–50 км.

Издание также напоминает, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и до середины 2024 года Украина получила более 800 артиллерийских систем разных калибров – среди них британские AS90, немецкие PzH2000, шведские Archer, французские CAESAR и американские.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали, как работает украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана". По словам разведчиков, эта дальнобойная гаубица надежно и точно наказывает российских окупантов на поле боя.

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