Украина единая, потому что сильная: Зеленский растрогал поздравлением ко Дню Соборности

Президент Зеленский 22 января поздравил граждан с Днем Соборности Украины. Он отметил, что это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости.

Видео дня

В частности, подчеркнул: если не прекращать борьбу, рано или поздно единственная и независимая страна будет восстановлена. Приветственное видеообращение главы государства опубликовал Офис президента (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна", – озвучил Зеленский вторую мудрость.

Он подчеркнул, что украинцы всегда знали о первой, а в день полномасштабного российского вторжения 24 февраля доказали, что усвоили и вторую.

"Наша Украина единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая. С Днем Соборности, дорогой народ! С Днем Соборности, непоборимые! Слава Украине!" – заявил президент.

День Соборности Украины – праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

В его тексте утверждалось: "Ныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Украина) и Приднепровская Великая Украина. Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика".

Как сообщал OBOZREVATEL, официально в Украине День Соборности отмечается с 1999 года. А в 1990 году в этот день миллионы украинцев, в частности, киевляне, взялись за руки, образовав "живую цепь" от Ивано-Франковска до столицы. Тогда акцию назвали "Украинская волна", которая протянулась почти на 800 километров.

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