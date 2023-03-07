Украина будет помнить своих героев, которые уже девять лет борются за ее будущее: Зеленский почтил память ''Да Винчи'' и подвиг всех защитников

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал гибель 26-летнего Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Эта потеря стала болью не только для его близких и друзей, но и для каждого из нас, ведь в свои юные годы он доказал звание Героя Украины.

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Об этом сказал президент, обращаясь к нации через пресс-службу своего Офиса. Он подчеркнул, что наше государство всегда будет помнить и чтить память о его защитниках в тяжелых боях на фронте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины – это их стойкость и сила. Украина будет всегда помнить своих героев. Наша память о них не погибнет. Погибнет этот враг, пришедший в Украину", – подчеркнул Зеленский.

Он отдельно выделил эффективную работу на фронте 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, 56-й отдельной мотопехотной, 93-й и 54-й отдельной механизированной бригады. Также Зеленский обратился к морпехам "Тридцать пятки", десантникам 79-й десантно-штурмовой бригады, 55-я артиллерийской бригады.

"Наши пограничники, Нацгвардия, разведка, силы безопасности, действующие на донбасских направлениях... Слава всем, кто дает результат Украине там, где продолжаются самые жестокие битвы! Каждому солдату, сержанту, офицеру, генералу, вместе со своими бойцами в боях, – слава!", – сказал лидер нации.

Напомним, что 7 марта из российского плена вернулись 130 военных, среди которых защитники "Азовстали" и попавшие в плен защитники Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 плененных на территории Украины российских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам советника главы Офиса президента Подоляка, Россия намерена перевести войну в Украине в затяжной конфликт. Оккупанты хотят продвинуться еще на 10-15 км, но им никто не позволит этого сделать.