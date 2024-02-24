'Украина ближе к НАТО, чем когда-либо раньше': Столтенберг заявил, что Путин большой войной добился противоположного

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. В то же время, российский диктатор Владимир Путин полномасштабным вторжением в Украину, одной из целей которого было помешать расширению блока НАТО, добился противоположного.

Об этом Столтенберг заявил во время обращения к украинцам в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что вступление Украины в альянс это уже не вопрос "если", а вопрос времени.

"Президент Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Украина вступит в НАТО, это не вопрос "если", а вопрос "когда", – заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь добавил, что НАТО и дальше будет продолжать оказывать поддержку Украине в интересах "вашей и нашей безопасности".

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет иметь право наносить удары с помощью американских истребителей F-16 по военным целям россиян за пределами Украины. Речь идет об объектах оккупантов на территории страны-агрессора РФ. Однако союзники имеют разные мнения относительно ударов по российской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, ситуация на поле боя в Украине тяжелая, и задержка помощи со стороны США уже негативно отразилась на ней. В то же время он призвал не переоценивать возможности РФ и не недооценивать Украину.