Украденное будущее: Россия депортировала тысячи детей из Украины и в спецлагерях меняет их сознание, создавая антиукраинцев

После полномасштабного вторжения Российская Федерация совершила множество военных преступлений на территории Украины. Один из них – принудительное переселение тысяч украинских детей от четырех месяцев до 17 лет с временно оккупированных территорий в РФ.

То, что делает Россия, ничем не отличается от вывоза немцами в Германию тысяч польских детей в рамках "программы германизации" во времена Второй мировой войны.

Похищение детей входит в утвержденный ООН список из шести серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов. Кроме того, согласно международным документам, насильственное перемещение детей является одним из признаков геноцида.

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О том, как Россия похитила тысячи детей, и о сложном пути их возвращения в Украину – в материале OBOZREVATEL.

Точное количество установить сложно

Практика незаконной депортации украинских детей в Россию началась еще до полномасштабного вторжения РФ. Но после 24 февраля 2022 г. этот процесс значительно активизировался. Сегодня сложно определить реальные масштабы насильственных перемещений, количество вывезенных украинских детей и места их пребывания в России.

По информации, которую OBOZREVATEL предоставил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сейчас, по официальным данным, депортированными или принудительно перемещенными числятся 19 546 детей. Эти данные верифицированы. Пока точное количество установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины. В настоящее время Украине удалось вернуть 386 депортированных или принудительно перемещенных детей.

"Но количество возвращенных значительно больше, и мы должны учитывать тех детей и граждан, которые самостоятельно возвращаются с ВОТ", – отмечает Дмитрий Лубинец.

В России же заявили, что "спасли" из Украины 700 тысяч детей за несколько последних лет. Такое заявление сделал глава Международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Идеологи процесса похищения и "перевоспитания"

Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала отчет по незаконной депортации украинских детей в РФ. Основной вывод документа – там их подвергают "незаконной "фильтрации" или, в некоторых случаях, пыткам и жестокому обращению".

Многие вывезенные из Украины дети незаконно передаются в приемные семьи, их помещают в детские дома или применяют к ним приемы "русификации". Также маленьких украинцев помещают в "лагеря перевоспитания" и подвергают информационному зомбированию. Факты депортации российскими властями детей из Украины и их насильственная "русификация" являются элементами преступления геноцида. Дети должны быть безотлагательно возвращены их родным, а лица, совершившие эти преступления, должны быть привлечены к ответственности – отмечают в ПАСЕ.

При этом согласно Женевской конвенции 1948 года насильственное перемещение детей и изменение их гражданства или гражданского статуса считается военным преступлением.

Похищение украинских детей санкционировано в России на самом высоком уровне. Оно проходит под видом реализации программы детского омбудсмена РФ Марии Львовской-Беловой. В частности, в рамках этой программы в Россию депортировали воспитанников детских домов в Украине, а также детей, осиротевших или разлученных со своими родителями в результате войны.

Те, кто помогает Львове-Беловой вывезти детей в РФ, дают им гражданство и новые имена в рамках схемы лечения больных, что делает поиск и возвращение несовершеннолетних практически невозможными. Согласно отчету, правительство управляет крупномасштабной сетью лагерей в оккупированном Крыму и России для размещения и обработки детей.

Исследователями из Йельской лаборатории гуманитарных исследований установлено местонахождение по меньшей мере 43 объектов на временно оккупированных территориях Украины и России, где проходят "этнические чистки", однако на самом деле их может быть гораздо больше. По мнению экспертов, они служат для перевоспитания молодых людей из украинских семей, чтобы навязать им пророссийские взгляды. На каждом этапе дети испытывают информационное зомбирование, когда им говорят, что их бросили родители.

Самой активной фигурой, причастной к депортации и противозаконному усыновлению русскими украинских детей, является Львова-Белова. Она сама усыновила 15-летнего украинского подростка, похищенного в Мариуполе. Как написала детский омбудсмен РФ, украденный ею мальчик "стремился вернуться в Украину", но теперь ценит свой "новый дом".

Журналисты приводят истории украинских семей, дети которых были похищены. К примеру, Татьяна Влайко из Херсона в сентябре была вынуждена отправить свою 11-летнюю дочь Лилю на две недели в лагерь на территории оккупированного РФ Крыма. Сначала девочка рассказывала, что детей заставляют разговаривать исключительно на русском и каждый день петь гимн РФ. После этого связь с ребенком женщина потеряла: ей заявили, что Лилю перевели в другой лагерь. Где находится ее дочь, Влайко не знала долгих 4 месяца, пока не отправилась в Крым сама.

Подобная история случилась и с 44-летней Людмилой Мотычак и ее 15-летней дочерью Анастасией. Девочка со слезами рассказывала об ужасных условиях в лагере, а затем перестала выходить на связь.

Сценариев похищения много

На примере историй нескольких детей советник – уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала о пяти сценариях вывоза украинских детей. Первое – когда россияне принудительно перемещают детей после убийства их родителей. Второй сценарий – детей изымают непосредственно из семьи. Третий – разделение детей и родителей при фильтрации. Четвертый сценарий – создание непригодных для жизни условий и предложение передать детей на оздоровление и отдых. И пятый – вывоз детских заведений в полном составе.

"Должны сделать все от нас зависящее, чтобы спасти украинских детей, потому что завтра такое может произойти с любым ребенком из любой страны мира! И сегодня каждый из вас может и должен решить, что он лично может сделать для помощи украинским детям, а значит, детям мира", – заявила Дарья Герасимчук.

В учреждениях, куда попадали дети, их подвергали "перевоспитанию", которое заключалось в "продвижении культурных, исторических, социальных и патриотических сообщений или идей, являющихся политическими интересами России". Если дети учились, то по российской школьной программе, также они ездили на "патриотические" экскурсии, слушали лекции российских ветеранов. Это происходило в 32 лагерях из 41, упомянутых в отчете. В некоторых лагерях (например, в Чечне), помимо прочего, проходила военная подготовка.

"Это – геноцидная политика. Россияне стремятся уничтожить, сломать детей здесь, на территории Украины, что и делают – они убивают, наносят тяжелые ранения, совершают сексуальное насилие над детьми, психологическое насилие, то есть ломают, уничтожают будущее украинской нации здесь. Вторая задача – похитить украинских детей, чтобы пополнить собственную нацию", – отметила детский омбудсмен в интервью СМИ.

По ее словам, часто похищенных украинских детей в РФ отправляют в кадетские корпуса или устраивают другие уроки милитаризации, чтобы впоследствии они пополняли ряды российской армии.

Ордер для Путина

Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина. Кроме него, задержать и привлечь к ответственности за преступления против Украины суд разрешил российскую уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову.

"Владимир Путин, президент Российской Федерации, вероятно, несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации... Преступления, вероятно, были совершены на оккупированной территории Украины по меньшей мере с 24 февраля 2022 г. Есть разумные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и за его неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших действия", – обосновали решение в МУС.

Львова-Белова "несет индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других".

"Находясь там (в Украине. – Ред.), я посетил один из детских домов, из которого, вероятно, были взяты дети, недалеко от нынешней линии фронта. Рассказы тех, кто заботился об этих детях, и их опасения по поводу того, что с ними стало, отмечали необходимость безотлагательных действий", – заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

Карим Хан опроверг заявления о том, что Россия якобы занималась в Украине не похищением детей, а их "гуманитарной эвакуацией". Именно так в России пытались оправдать совершение тяжкого международного преступления, в котором подозревают президента РФ Владимира Путина и уполномоченную президента РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову. Суд имеет достаточное количество доказательств совершения должностными лицами РФ тяжкого международного преступления.

В то же время он предложил России доказать, что заявления по поводу заботы о детях хотя бы немного соответствуют действительности – и вернуть похищенных несовершеннолетних украинцев домой, в Украину. К сожалению, Россия так и не прислушалась к этим призывам.

В России детей запугивают

Каждая история ребенка, депортированного в Россию, – индивидуальна. Однако то, что происходит с детьми на территории враждебной страны, мы узнаем из их показаний, сообщает Дмитрий Лубинец.

По его словам, дети рассказывают о психологическом давлении и ненадлежащих условиях пребывания. В частности, по их словам, им угрожали отправить в интернаты, говорили, что от них отказались родители, что некоторых украинских городов уже не существует, что виновата в этой войне Украина, а не Россия. Такое давление на детей создают в целях продвижения культурных, исторических, социальных и патриотических идей, то есть тех, которые служат российским пропагандистским интересам. РФ целенаправленно осуществляет "перевоспитание" украинских детей.

"Недавно во время поездки в Гаагу к украинской делегации присоединились шесть депортированных детей, которых вернули в Украину. В Гааге они рассказали международному сообществу свои истории. Так, 11-летний Илья потерял маму в Мариуполе в 2022 году. Она погибла из-за ранения, которое получила в результате обстрела города россиянами. Оккупанты же забрали мальчика в больницу в Донецк и обещали найти новую семью в России, запретив общаться с его родной бабушкой.

Другой мальчик из делегации, 12-летний Саша, рассказал, что весной 2022-го его разлучили с мамой в Мариуполе, а во время обстрела его ранили в глаза. Мальчик до сих пор ищет свою маму. И таких историй на сегодняшний день сотни", – отмечает Дмитрий Лубинец.

Мир и Украина пытаются вернуть детей, но пока это очень тяжело

По словам уполномоченного ВРУ по правам человека, Украина работает над возвращением детей. Результат есть, и он заметен, хотя основная задача – вернуть всех.

Также Украина привлекает международных партнеров к реализации четвертого пункта Формулы мира президента Украины, цель которого – возвращение всех депортированных детей домой.

"В то же время у нас нет конкретных успешных кейсов в возвращении детей в сотрудничестве с мировыми гуманитарными организациями. Но я хочу выделить нескольких международных партнеров, которые нам действительно помогают.

Во-первых, это благотворительный фонд Orphans Feeding Foundation. За время полномасштабного вторжения России на территорию Украины фонд ведет активную волонтерскую деятельность, поставляя еду для гражданских на линии столкновения, одежду, генераторы, медикаменты для детей-сирот. Сейчас мы работаем с соучредительницей организации Мариам Ламберт над возвращением детей и привлечением внимания мирового сообщества к теме депортации украинских детей.

Во-вторых, NGO Heroiam Slava. Это благотворительная организация, основанная в Эстонии и направляющая свою деятельность на помощь Украине. А Мерило Яника, основатель фонда, еще с 2015 года занимается помощью украинским беженцам, детям и молодежи через разные социальные инициативы.

Также хочу отметить наше сотрудничество с UNICEF. Это надежные партнеры, поддерживающие Украину. У нас есть успешные кейсы взаимодействия по помощи тем детям, которые вернулись в Украину", – подчеркивает Дмитрий Лубинец.