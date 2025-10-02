Угрозы и стимулы: в ISW раскрыли тактику РФ в переговорах с США

Руководство страны-агрессора России продолжает использовать тактику угроз в переговорном процессе с Соединенными Штатами. В своей риторике представители Кремля часто упоминают ядерное оружие, чтобы оказать давление на американцев.

Видео дня

Таким образом россияне хотят нормализовать американо-российские отношения, при этом открыто отвергают российско-украинские переговоры. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Агрессивная риторика Москвы

Кремлевские чиновники параллельно используют ядерные угрозы и экономические стимулы, чтобы оказать давление на Штаты. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что третий раунд американо-российских переговоров по устранению "раздражителей" состоится до конца осени 2025 года.

Также в МИД РФ заявили, что ждут ответа президента США Дональда Трампа на недавнее предложение диктатора Владимира Путина продлить присоединение России к двустороннему договору об ограничении ядерных вооружений, вступившему в силу в 2011 году, на один год после истечения его срока действия 5 февраля 2026 года.

При этом в Кремле отметили, что Соединенные Штаты должны либо "стремиться к стабилизации" с Россией, либо участвовать в "новой гонке вооружений", против которой якобы выступает Россия. В то же время российские чиновники выдвинули косвенные угрозы Америке, заявив, что РФ сможет "защитить" себя.

Москва затягивает переговоры

Путинский пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не может планировать контакты на высоком уровне между Россией и Украиной, поскольку Украина якобы остановила переговорный процесс. Эксперты ISW уверены, что Россия по-прежнему привержена нормализации двусторонних отношений с Соединенными Штатами ради экономической и политической выгоды, одновременно затягивая свою войну в Украине. Россияне хотят получить дополнительные преимущества на поле боя, поскольку Кремль препятствует мирным усилиям.

Россия также пытается дискредитировать Украину, безосновательно обвиняя украинское правительство в остановке переговорного процесса с целью отвлечь внимание от бескомпромиссных требований России, которые равносильны полной капитуляции Украины.

Что предшествовало

Во время выступления в Министерстве обороны 30 сентября Трамп заявил, что президент Украины Зеленский и российский диктатор Путин должны провести встречу для прекращения войны. В то же время президент США снова повторил, что разочарован Путиным. По его словам, российский диктатор ничего не делает для поиска дипломатического выхода из войны. Он напомнил, что после их встречи на Аляске считал ситуацию перспективной, но впоследствии Москва продолжила атаки по Украине.

Напомним, пока Москва винит Киев, в Вашингтоне видят ситуацию с точностью до наоборот. Накануне, 28 сентября, вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что в последние недели именно Россия отказывается от предложений США о проведении каких-либо переговоров в двухстороннем или трехстороннем формате.

Ранее OBOZ.UA писал, что аналитики ISW снова оценили, готов ли Кремль к переговорам. В своих рассуждениях они ориентировались на последние заявления представителей кремлевской верхушки и пришли к достаточно однозначному выводу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!