В стране-террористке России заявили о неприемлемости только прекращения огня в Украине. Такую позицию руководство Кремля донесло в Соединенные штаты.

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Об этом сообщил заместитель председателя Министра иностранных дел Сергей Рябков, передают российские СМИ. Он добавил, что без разрешения основных причин конфликта прекращение огня может привести к серьезным последствиям.

В том числе и ухудшение отношений между США и Россией, что Москве не нужно.

"Россия четко и весьма развернуто объяснила США свою позицию по поводу неприемлемости только прекращения огня в Украине... Без устранения причин конфликта прекращение огня грозит тяжелыми последствиями, в частности для отношений США и России, Москва этого не хочет", – подчеркнул Рябков.

Напомним, 21 февраля спикер диктатора Путина Дмитрий Песков отметил необходимость проведения встречи президентов России и США. В то же время он обвинил Украину в нежелании заканчивать войну. Также Песков снова повторил, что страна-агрессор намерена достичь "всех целей спецоперации".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия против планов Великобритании отправить миротворческие войска в Украину. В Кремле заявили, что "любой план "Лондона" будет неприемлем для Москвы. В то же время Россия с беспокойством следит за заявлениями премьер-министра Британии Кира Стармера.

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