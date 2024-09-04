Уголовное дело, а не новая должность: эксперт о потенциальном назначении главы АРМА Думы в Офис президента

Информация о том, что Офис Президента рассматривает кандидатуру главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елены Думы на должность заместителя главы ОП вместо уволенного Ростислава Шурмы выглядит фейком. Ведь есть сомнения в профессионализме Думы, кроме того, она может подыгрывать российским силам.

Видео дня

Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Я скорее поверю в то, что против нее (Думы – ред.) возбуждено уголовное дело, чем в то, что оно станет заместителем Ермака", - написал Шнайдер на своей странице в Facebook.

Он добавил, что АРМА за руководство Думы берется только за громкие и медийные дела, по которым пытается пиариться. А имущество, которое на самом деле приносило бы пользу, Агентство почему-то игнорирует.

В то же время эксперт напомнил, что Дума подозревается в подыгрыше российским силам.

"Меня очень удивило, что в ТГ каналах начала появляться информация о том, что ОП рассматривает на должность Шурмы нынешнюю главу АРМА - Елену Думу. Очень странная история, если вспомнить, что именно бездействие этой чиновницы привело к тому, что Украина чуть не потеряла яхту кума путина виктора медведчука, стоимостью 8,5 миллиардов гривен. Дума принимала участие в пресс-конференции по дискредитации Украины перед американскими партнерами", - написал Шнайдер.

Напомним, некоторые Telegram-каналы сообщили о том, что Офис Президента рассматривает кандидатуру Думы на должность заместителя председателя ОП Андрея Ермака вместо Ростислава Шурмы, которого во вторник Президент Украины Владимир Зеленский уволил своим указом.