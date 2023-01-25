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Удар по ближайшему окружению: Зеленский сделал себе подарок ко Дню рождения

Юрий Бутусов
мнения
Новости политики / Мнения
1 минута
5,8 т.
Удар по ближайшему окружению: Зеленский сделал себе подарок ко Дню рождения

Целый букет уголовных дел по ближайшему окружению и массовые увольнения и задержания "Слуг народа" – это подарок, который именинник готовил почти четыре года.

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