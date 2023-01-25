Целый букет уголовных дел по ближайшему окружению и массовые увольнения и задержания "Слуг народа" – это подарок, который именинник готовил почти четыре года.

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Благодарю НАБУ/САП и власти США за усиление борьбы с коррупцией в команде президента Украины Владимира Зеленского.