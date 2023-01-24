Украина никогда не пренебрегала трофеями: да, вражеское оружие, понятно, зловонно, но, если оно полезно и будет помогать врага уничтожать, почему бы его не брать на вооружение? Именно так нужно относиться и к тому потенциально для нас полезному, что имеется в оркостанской, так сказать, дипломатии.

Видео дня

Одно из основных российских дипломатических оружий — это умение продавать воздух. А ну, мол, дайте-подайте нам ваше то, то и это, а мы взамен отдадим то, чего у нас нет.

Именно так, например, москва ставит вопрос сегодня: пусть Украина признает за россией свои законные и всем миром признанные территории, а за это орда просто не пойдёт дальше. То есть налицо попытка продажи воздуха. Территории, таким образом, предлагается отдать не столько за мир, сколько именно за воздух. И ведь некоторые мудаки из ФИГ-стран (Франции, Италии, Германии) на это тупо ведутся (или делают вид, что ведутся) и нам настойчиво советуют соглашаться!

Почему же Украина не перенимает вражеский опыт?

Ведь мы вполне можем ставить вопрос в том же ключе — что, дескать, у нас есть жгучее желание, как во времена Второй мировой (помните Первый Украинский, Второй Украинский фронты?), выйти далеко за наши границы и победоносно продвигаться вперёд, только уже не до Берлина, а до москвы, но, так и быть, если ВОВРЕМЯ, пока мы не передумали, успеете согласиться на справедливый мир, то можем и ограничиться всего лишь возвратом своих территорий в границах 1991/2013.

Ещё и повторять во всех эфирах и сетях на ПОЛУофициальном уровне, что это не блеф, это не блеф, это не блеф!

Воздух необходимо уравновешивать воздухом!!! (А там ещё, между прочим, посмотрим!)

Тогда у врага не будет исходного заведомо "воздушного" преимущества, а те, кто ставит уже сейчас ПВО на московских крышах (кстати о воздухе!), получат подтверждение своих и без того имеющихся опасений, которые они не стесняются демонстрировать.

Границы же 1991/2013 при таком подходе станут не единственно возможным украинским требованием, а средним из возможных, даже гораздо ближе к минимальному — так что вожди московии ещё и увидят вожделенный шанс "сохранить лицо": спасут ведь таким КОМПРОМИССОМ москву!!!

Заодно отодвинется и ядерная угроза, ведь большинство адептов её реализации выступают за атомный удар вовсе не ради защиты, ибо понимают, что самому существованию россии пока ничего не грозит, а просто по принципу "раз есть, то надо использовать". При постановке же вопроса "дойдём до москвы" появляется осмысленность наличия ядерного потенциала уже ради действительно защиты, и тогда "по мелочам" можно уже не шалить: оно есть не зря, так что "не обидно".

Даже крайние радикалы московии считают (озвучивая это в эфирах) возврат к исходным — "приельцинским" — границам для россии вовсе не трагедией и не поражением, так что народ там к этому вполне морально готов, а чтобы он был готов ещё больше (включая "элиты"!), надо бОльшим и грозить.

Мировой Запад, кроме — разве что — ФИГ-болота, новую риторику ("программу-максимум") мысленно поддержит, ощутив теоретическую возможность и русскую угрозу для человечества ликвидировать окончательно, и совместно поучаствовать в послевоенном освоении оккупационных зон с их недрами — не оставлять же всё китайцам!

Ну а что на официальном уровне такая поддержка озвучена Цивилизацией [пока что] не будет, так это и понятно, но нам важна её реальная помощь, а не тексты.

Кстати, рф со своими угрозами ведёт себя хитровыхитренно: о бомбардировке Лондона и Вашингтона в мордоре говорят всего лишь депутаты или "эксперты" на ТВ, максимум — ёбнутый медведев, а вот официальный кремль подобных выходок себе не позволяет.

Более того: там даже, когда в НАТО решили не воспользоваться попаданием ракеты на польскую территорию (со смертельными исходами), от счастья укакались (фух, пронесло!) и поблагодарили официально за взвешенность — то есть боятся на самом деле гораздо больше, чем храбро свистят, явно и нагло блефуя, на своих каналах.

"Нам чужого не надо, но и своего не отдадим" — тезис уже год как устаревший и годный сегодня лишь для самого официального применения, что тоже не так уж, возможно, обязательно. Новое время диктует новые месседжи. Нам ПОКА своего достаточно, ловите, бляди, момент.

Слава Украине!