Убивают украинских детей во сне: в МИД напомнили миру об истинной сути РФ

Страна-агрессор Россия продолжает воевать с гражданским населением, убивая мирных людей, среди которых – дети. Партнеры Украины ни при каких условиях не должны ослаблять давление и снимать любые ограничения в отношении Кремля.

Видео дня

Таким заявлением, на российский удар по Харькову в ночь на 7 марта, отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД.

Россия воюет с детьми

Политик отметил, что оккупанты попали в многоэтажный дом в Харькове унеся жизни по меньшей мере 7 человек, в том числе 2 детей. Сейчас спасатели ищут под завалами других людей. По словам Сибиги – это "ужасная картина".

"Россия – государство-террорист. Не может быть никакого ослабления ограничений против российских убийц, пока они продолжают убивать украинских детей во сне. Никакого ослабления санкций или запретов на участие в международных спортивных и культурных мероприятиях", – говорится в сообщении.

Министр добавил, кремлевский режим не ограничивается террором в Украине, а распространяет его на весь мир, ведь Москва поддерживает Тегеран в убийствах и разрушениях. Также этот режим укрепляет КНДР, что представляет угрозу для региона.

"Давление на Россию должно быть усилено, чтобы восстановить длительный мир для Украины и ради международного мира и безопасности", – убежден Сибига.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 7 марта, российские войска устроили комбинированную атаку на Харьков. Враг ударил по городу баллистикой и направил на него БПЛА. Одна из ракет попала по многоэтажке в Киевском районе. Семь человек погибли, среди них – двое детей. Ранения получили 15 человек. Жизнь одного из несовершеннолетних пытаются спасти медики, мальчик находится в тяжелом состоянии.

По информации городского головы Игоря Терехова, во время ночной атаки на город, в своем доме погибла учительница начальных классов шестого лицея, и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница из 16-го лицея.

Напомним, этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате атаки вспыхнули пожары. Кроме того, огонь охватил объекты инфраструктуры. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 марта оккупанты применили 509 средств воздушного удара во время атаки по Украине. Силы ПВО обезвредили 472 цели. Всего захватчики направили 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 14 крылатых ракет "Калибр" и 480 ударных БпЛА различного типа.

