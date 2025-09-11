Каждое политическое убийство важно не только жертвой, но и последствиями. Тем, как оно будет использовано.

Хорст Вессель, молодой нацистский штурмовик и поэт, не был ключевой фигурой в партии Гитлера. Но его смерть стала поводом для создания нацистской иконы и волны дальнейших репрессий — не только против коммунистов, которых обвинили в убийстве, а против всех инакомыслящих.

Сергей Киров, в отличие от Весселя, был заметной фигурой в большевистской среде. Его появление в руководстве символизировало окончательную победу Сталина над оппонентами и превращение Политбюро в послушную стаю сторонников. Но убийство Кирова использовали для массовых репрессий в масштабах всего общества.

В этих историях политический мотив не всегда был очевиден. Вессель не платил за квартиру хозяйки и постоянно конфликтовал с ней. Кирова застрелил муж его любовницы. Но для диктатур это не имело никакого значения. Важно было другое: возможность инструментализировать смерть, превратить убийство в повод для государственного террора.

Убийство Кирка открыло для Дональда Трампа несколько путей. Он может использовать трагедию для консолидации общества, для единства в борьбе с радикализацией. Но одновременно имеет и возможность создать собственную "икону" — символ, который оправдывает новые нападки на оппонентов, перевод общественной дискуссии с его политических провалов на поиск преступников.

Не имею никаких сомнений: Трамп выберет именно второй путь. История свидетельствует, что политики его типа всегда выбирают именно его.