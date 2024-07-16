В СМИ все больше информации о том, что Венгрия увеличивает количество военных подразделений в приграничных с Украиной регионах.

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Параллельно наращиваются масштабы военных учений. В том числе – с привлечением резервистов местных ТрО. Последнее из них – вблизи города Надьканижа, где расположен 5 полк ТРО. Резко повысилась активность учений и на полигоне Баконь, пишет Егор Чечеринда для espreso.tv.

В стране налаживается выпуск нового оружия, в том числе — современных танков и другой бронетехники. Продолжается перевооружение армии, заключаются контракты на закупку военной техники. В том числе — тактических транспортных военных вертолетов Airbus Helicopters H225M.

Важно понимать, что Венгрия не согласовывает такие действия ни с НАТО, ни с Евросоюзом. При полном членстве в обеих организациях. По идее такое членство должно нести за собой не только права и возможности, но и серьезную ответственность за самовольные действия. Впрочем, на данный момент Евросоюз и НАТО сохраняют настороженное молчание и выжидают дальнейших действий своего "партнера".

В сухом остатке со стороны Венгрии получаем целенаправленную блокировку любой помощи Украине, дружбу с Россией и Китаем, а также продвижение идеи "прекращения огня" по сценарию Кремля.

Учитывая, что нынешние лидеры страны даже не скрывают территориальных посягательств на Украину, все это может быть как провокацией, так и непосредственной демонстрацией силы.

Понятно, что Венгрия изменяет свой внешнеполитический вектор. Тем более что Виктор Орбан неоднократно высказывался в том смысле, что Китай догоняет США по экономической и военной мощи. И именно Китай-де станет следующим мировым лидером.

Но сейчас трудно спрогнозировать, насколько далеко способен завести свою страну премьер-министр Венгрии, открыто говорящий о собственном увлечении одиозными лидерами мира, склонными к диктатуре.