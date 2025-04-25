'У Трампа есть две дороги': Бессмертный объяснил, чего ждать от мирного процесса и чем может обернуться 'раскол' между США и Европой

У президента США Дональда Трампа как у политика, который на весь мир вызвался завершить войну в Украине, не исключая уступок агрессору России, сейчас открывается две дороги. Одна, вероятно, ведет к очередному импичменту и лишению должности, а вторая – к совместной работе с Европой и Киевом.

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Такое мнение высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. По его словам, уже сейчас совершенно ясно понятно, что в этой ситуации позиция Украины и европейских партнеров относительно действий американской стороны становится ключевой.

Он выразил убеждение, что в ближайшие несколько дней, спасая себя, "совершенно бездарные помощники-советники" американского лидера будут говорить ему неправду.

"А Трамп будет продолжать бросаться на Украину, на Владимира Зеленского. В эти дни, с моей точки зрения, не нужно ни рефлексировать, ни реагировать. Очевидно, что необходимо начать возобновлять работу уже после того, когда Уиткофф что-нибудь привезет из Москвы", – прокомментировал Бессмертный.

Политик выразил убеждение, что здесь необходима очень четкая координация и наработка объединенной позиции Украины и ее европейских партнеров. В Европе уже дали ответ, основанный на том, что во время переговорных процессов и заключения соглашения в основе всего должен быть принцип территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Это очень важно, ведь это, по сути, общий ответ Вашингтона на его попытки торговать территорией Украины. Конечно, Москва будет паразитировать на ситуации, когда Европа и США имеют разные позиции в отношении Украины", – подчеркнул Бессмертный.

Он согласился с мнением, что этот фактический раскол между США и Европой будет масштабироваться. Ведь в этом ряду не только вопросы территориальной целостности Украины, США также не хотят поддерживать "коалицию желающих", которую инициирует Европа, и в целом уже открыто говорят об уменьшении своего присутствия на континенте.

"В этой ситуации у Трампа есть две дороги. Первая – ведет к импичменту и лишению его должности президента, а вторая – искать общее условие с партнерами, с Европой, с Украиной. Потому что они нужны ему для того, чтобы поставить точку и в ближневосточной войне, и в иранской ядерной программе, и для того, чтобы победить такое зло, как режим в России. Дорога, по которой идет сейчас Трамп – это путь к уничтожению США, который приведет мир сначала к континентальным войнам, а затем – к глобальной мировой войне", – считает Бессмертный.

По его словам, в этой ситуации наступает момент, когда таким людям, как госсекретарь Марко Рубио и советник по вопросам национальной безопасности Майк Волц, нужно "не подпевать прихотям Трампа", а сказать правду о том, что происходит. В то же время таких, как спецпосланник Стив Уиткофф, "надо гнать подальше от президента США".

"В этой ситуации очевидно, что необходимо, чтобы кто-нибудь из европейцев также взял на себя лидерство открыть глаза на реальную ситуацию в мире. Я надеюсь, что это сделает будущий канцлер Германии Фридрих Мерц", – заявил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "оказывает на Россию большое давление" для завершения войны. Он утверждает, что РФ уже готова "пойти на уступки" Украине – тем, что "перестанет захватывать всю страну".

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