Когда я слышу комментарии российских руководителей и пропагандистов относительно событий в Белгородской области, я сразу же вспоминаю 2014 год, захват Россией Крыма и части Донбасса. Конечно же, это никакие не партизаны и даже не диверсанты – объясняет своим зрителям российское телевидение. Конечно же, это "киевский режим" и его "заокеанские покровители" – закипает от гнева во Вьентьяне заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Но, если согласиться с этой логикой, хотелось бы поинтересоваться и у Медведева – он в то время был премьер-министром Российской Федерации, и у российских пропагандистов – они и тогда проводили свои шоу на главных каналах России – что же это было в Крыму в 2014 году?

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Тогда российское руководство и российское телевидение в один голос уверяли весь мир, что никаких российских военнослужащих в Крыму нет и быть не может. "Вежливые зеленые человечки" – это надо же было такое придумать! Что вооруженные люди, которые окружили казармы украинских военных в Крыму – это просто "партизаны", "самооборона Крыма". Что Россия уважает территориальную целостность Украины, только вот власть в Киеве захватила "хунта", и простые крымчане "против переворота".

Эти телевизионные выступления и репортажи смотрели и зрители в Белгородской области. Что они тогда думали? Понимали ли, что их руководители и журналисты врут? Да, думаю, понимали. Ведь в самой России никто особо и не скрывал, что "простым крымчанам" помогают российские войска. Похоже, просто было общее мнение, разделяемое и властью, и большинством общества, что это – "ложь во благо". И когда Владимир Путин уже после оккупации и аннексии Крыма сказал, что российские военные были на Крымском полуострове буквально с первого дня после бегства из Киева Виктора Януковича (а силам Черноморского флота и не нужно было появляться в Крыму, они и так были в Севастополе и не только в Севастополе), это заявление Путина воспринималось как сенсация где угодно, только не в в самой России. Видимо, потому, что российская политическая культура времен авторитаризма замешана на лжи.

И вот теперь российские телезрители, похоже, могут получить особое удовольствие: увидеть, как их руководители и пропагандисты обвиняют других ровно в том же, чем неоднократно занимались сами. И убедиться, что и в Кремле, и в Останкино ложь считают серьезным нарушением общепринятых норм, угрозой безопасности, издевательством над международным правом. Спасибо, конечно, за разъяснения.

Украинцы именно это и пытались объяснить в 2014 году. Что врать нехорошо.

Но приведет ли такой взгляд в зеркало к отрезвлению? Как раз на этот счет у меня лично большие сомнения. Потому что российская политическая культура времен авторитаризма замешана не просто на лжи. Она, думаю, замешана еще и на уверенности, что российское руководство может лгать "ради национальных интересов", а вот все остальные должны соблюдать в отношениях с Россией максимальную честность. Россия – страна, в которой, похоже, зеркала давно запрещены. И даже когда людям удается в них посмотреть, не уверен, что они хотят видеть в сложившейся ситуации вполене очевидные аналогии.