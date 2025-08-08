'У нас общий взгляд': Зеленский скоординировал с Мелони следующие шаги на пути к честному миру

В четверг, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой правительства Италии Джорджей Мелони. Они, в частности, скоординировали следующие шаги "на пути к честному миру", включая контакты с Дональдом Трампом

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Он отметил, что"у нас общий взгляд". Президент также подчеркнул, что лидеры Европейского Союза должны быть привлечены к переговорам.

"Говорил с главой правительства Италии Джорджей Мелони. Хороший был разговор: у нас общий взгляд на то, как надо двигаться к реальному и честному миру", – написал Зеленский.

Он добавил, что они обменялись деталями наших недавних контактов с другими лидерами. Потому что для Украины важно, чтобы партнеры были проинформированы о ситуации. Мы все хотим определенного и безопасного будущего для Европы.

"Джорджа абсолютно четко поддерживает позицию, что европейские лидеры должны быть привлечены к дипломатической работе вместе с США для установления мира. Эта война продолжается на Европейском континенте, Украина движется к членству в ЕС, Евросоюз будет участвовать в восстановлении нашей страны после окончания войны. Поэтому голос Европы обязательно должен быть учтен", – добавил президент.

Подытоживая разговор, Владимир Зеленский поблагодарил Джорджи Мелони за принципиальную позицию и неизменную поддержку Украины.

Напомним, что по словам Зеленского, в этот день состоялось много разговоров и консультаций с партнерами, в частности президент поговорил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, премьер-министром Албании Эди Рамой.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа состоялся телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проходил при участии европейских лидеров.

Впоследствии американские СМИ сообщили, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого планирует встретиться с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили ее сроки. Там отметили, что их место встречи уже согласовано, однако его пока не объявляют публично.

