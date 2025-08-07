"Европа должна участвовать во всех процессах": Зеленский обсудил с фон дер Ляйен дипломатические возможности завершения войны с РФ

В четверг, 7 августа, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили дипломатические возможности Украины, разговор с американским президентом Дональдом Трампом и окончание войны.

Видео дня

Об этом сообщил глава государства в Telegram. По его словам, Украина хочет реального и честного завершения боевых действий.

Что обсудили Зеленский и Урсула фон дер Ляйен

"Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и очень благодарен за поддержку. Проинформировал о нашем разговоре с президентом Трампом, об имеющихся дипломатических возможностях. Украина стремится к реальному и честному окончанию этой войны, и для нас важно, что вся свободная Европа – с нами на этом пути", – отметил он.

Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за четкое видение того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, которые касаются Украины. Он также прокомментировал евроинтеграционные процессы: "Мы уже в переговорах о вступлении, и Украина будет частью Евросоюза".

По словам президента, ЕС будет иметь большое значение для реконструкции Украины после войны, и это, как отметил Зеленский, "один из крупнейших за десятилетия экономических проектов для всей Европы", а голос Европы будет звучать в дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа состоялся телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проходил при участии европейских лидеров. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не участвовала в разговоре, однако получила разъяснения относительно последних событий от нескольких европейских лидеров, с которыми находилась на связи.

Впоследствии американские СМИ сообщили, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого планирует встретиться с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили ее сроки. Там отметили, что их место встречи уже согласовано, однако его пока не объявляют публично.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!