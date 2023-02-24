''У нас общая цель – уничтожение российских нацистов'': глава правительства Ичкерии выступил с обращением о поддержке Украины

Правительство Чеченской Республики Ичкерия в эммиграции поддержало Украину в войне, развязанной Россией. Там заявили, что у обеих стран есть общая цель, которая заключается в уничтожении российских нацистов.

Видео дня

С таким призывам выступил глава правительства ЧРИ Ахмед Закаев. Соответствующее обращение опубликовало правительство Ичкерии в эммиграции (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Закаев отдал должное героической борьбе украинцев против оккупантов и подчеркнул, что война, развязанная Кремлем, грозит всему миру.

"У нас только одна цель – уничтожить российских нацистов и все следы нацистского режима. Ничто не сможет нас остановить. Мы будем сражаться с нашими братьями-украинцами, пока с помощью Всевышнего не избавим землю от российского нацизма и не освободим народы от его угнетения. И все, кто участвуют в этой борьбе, получат нашу помощь", – заявил Закаев.

Кроме того, он призвал все народы Кавказа саботировать насильственную "мобилизацию" на войну в Украине. А также заявил о необходимости в объединении в борьбе против российской колонизации.

"Мы должны освободить Северный Кавказ от российского ига и его продажных приспешников", – заявил Закаев.

Отметим, в октябре прошлого года депутаты Верховной Рады признали Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией. Также украинский парламент осудил геноцид чеченского народа, проводимый Россией.

Ранее представители оккупированных Россией народов призвали мир признать независимость Ичкерии и ее правительство в изгнании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2022 года правительство Ичкерии приняло решение о признании Голодомора 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Чеченский народ, много лет борющийся за собственную независимость, знает цену заверениям в "дружбе" и рассказам о "братских народах", под прикрытием которых Москва уничтожала и продолжает уничтожать как украинский народ, так и народ Ичкерии.

Также ранее эксперт Центра исследования России Сергей Борщевский заявил, что у Украины и Ичкерии есть общий враг. Детальнее об этом – читайте в материале.