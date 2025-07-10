'У нас общая безопасность и общее будущее': Санду рассказала о вкладе Молдовы в восстановление Украины

Украина и Молдова – соседи, объединенные "длинной границей" и общей инфраструктурой. Соответственно, у стран должны быть общая безопасность и векторы развития. Именно поэтому Молдова не может согласиться, чтобы ее граница с Украиной стала "враждебной".

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Об этом говорила действующий президент Молдовы Майя Санду 10 июля, во время римской Конференции по восстановлению Украины. Глава республики отметила, что молдаване уже делают практический вклад в восстановление нашей страны.

"Украина не только сосед и партнер, с которым нас объединяет длинная граница в 1200 километров. У нас общая инфраструктура и общее будущее. Но самое главное – наша безопасность также является общей. Приближаясь к парламентским выборам и сталкиваясь со все большим давлением и вмешательством, мы не можем позволить, чтобы граница с Украиной стала враждебной", – сказала она.

По ее словам, кроме того вклада в восстановление Украины, что Молдова уже делает, республика может еще больше помочь – в первую очередь югу нашей страны.

"Мы готовы быть ключевым экономическим и логистическим коридором для юга Украины – от Одессы и Николаева до Херсона, Днепра и Запорожья. Мы предлагаем географическую близость для скорости, эффективности и устойчивости, безопасную инфраструктуру и транспортное сообщение. Мы расширяем наш дунайский порт, строим мультимодальные терминалы и улучшаем автомобильные и железнодорожные пути, соединяющие Румынию, Молдову и Украину. Мы укрепляем энергетические связи и трансграничную газовую безопасность как с Украиной, так и с Румынией", – отметила Майя Санду.

В свою очередь Евросоюз, членами которого стремятся стать и Молдова, и Украина, должен ускорить развитие инфраструктуры, которая через Молдову свяжет Украину с Европой.

Также президент Молдовы призвала мировое сообщество к "смелой, немедленной и постоянной военной, экономической и политической поддержке" Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Санду заявила, что судьба вступления республики в Европейский Союз находится в руках граждан (Молдова осенью ждет парламентские выборы). Президент надеется, что ее проевропейская партия сохранит свой контроль над парламентом, "противостоя пророссийской Социалистической партии и ее союзникам".

Напомним, что в целом Украина оценивает стоимость восстановления и модернизации в $1 трлн на период в 14 лет. Средства предполагается привлечь с помощью создания двух масштабных фондов, рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль на вышеупомянутой конференции.

Президент Зеленский уточнил, что в совместном проекте восстановления Украина будет принимать только настоящих партнеров. То есть имеются в виду страны, которые не помогают России продолжать агрессивную войну.

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