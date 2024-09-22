'У нас есть требования': в Польше сделали новое заявление о поддержке Украины

Власти Польши не только поддерживают Украину, но и хотят в дальнейшем сохранить эту поддержку – как в евроинтеграционных сосредоточениях Украины, так и военную помощь. Но у Польши есть свои требования к Украине.

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Об этом заявил глава польской дипломатии Радослав Сикорский. Он добавил, что это обычная практика между соседями.

"На Украину давят. В море она чувствует себя хорошо, на суше немного хуже. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас есть свои требования, как это бывает между соседями", – так Сикорский ответил на вопрос журналиста, не осложняются ли переговоры с Украиной.

К сожалению, Сикорский не раскрыл, а журналист не уточнил, какие конкретно "соседские требования" есть у Польши к Украине.

Однако глава польской дипломатии несколько раз повторил, что Польша пытается сохранить поддержку Украины.

"Мы хотим сохранить двухпартийную поддержку Соединенных Штатов по альянсу с Европой, сохранить поддержку Украины, сохранить физическое присутствие американских войск в Польше", – сказал польский министр иностранных дел.

В этом вопросе Сикорский уточнил, что разговоры об альянсе с США очень важны, "поскольку это альянс, благодаря которому поляки чувствуют себя безопаснее".

Возможно, вопрос об усложненных переговорах Польши и Украины спровоцирован последними заявлениями господина Сикорского по Крыму.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр Радослав Сикорский предложил временно оккупированный Россией Крым передать под мандат ООН. Это якобы нужно для подготовки, в его понимании, честного референдума относительно статуса и принадлежности полуострова.

В МИД Украины отреагировали на идею передать Крым под мандат ООН. В ведомстве подчеркнули, что территориальная целостность Украины не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым – это Украина, поэтому любые предложения на тему какого-либо другого статуса полуострова неприемлемы.

В Меджлисе крымскотатарского народа также резко отреагировали на высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу передачи Крыма под мандат ООН. Глава Меджлиса Рефат Чубаров назвал такие заявления "недопустимыми и циничными".

После этого Сикорский разъяснил предложение передать Крым под мандат ООН. По его словам, эта идея была высказана в рамках гипотетической дискуссии.

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