'У нас есть способность для укрепления': Зеленский анонсировал дополнительное усиление границы с севера. Видео

В случае новой угрозы с территории Беларуси или из российских приграничных регионов, Украина готова действовать превентивно. В северных регионах по этому поводу будет усилена защита.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам своего визита в Славутич. По его словам, со стороны России возможен потенциальный новый удар с территории Брянской области.

Угроза из Беларуси и севера

Зеленский пояснил, что Украина имеет способность для укрепления и превентивной работы как в отношении российских территорий, с которых может быть удар, так и в отношении руководства Беларуси, которое должно чувствовать последствия в случае агрессии против Украины.

"У нас есть способность для укрепления и есть способность превентивно работать. Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно", – говорит он.

Кроме того, по его словам на границе с Беларусью будет усилено ПВО, и задача уже направлена министру обороны Украины Михаилу Федорову. Отдельно в Киевской и Черниговской областях премьер-министр Юлия Свириденко и другие чиновники принимали сегодня участие в общении с главами общин по логистике.

"За июнь самые большие вопросы по дорогам таких должны быть решены. Прямая ответственность правительства, областной власти, а там, где есть обстрелы, – соответствующих военных и специальных служб. Очень важно, чтобы общины почувствовали, что их интересы обеспечены", – сказал он.

Также он поблагодарил украинских армейцев и силовиков зарезультативное поражение сизранского нефтеперерабатывающего завода и уничтожение штаба ФСБ на временно оккупированной Херсонщине, в результате удара по которому погибло около 100 российских спецслужбистов.

"Каждая наша дальнобойная санкция – это аргумент, чтобы кое-кто еще не думал втягиваться в войну. И чтобы у россиян формировалось ощущение, что эту войну надо завершать", – сказал Зеленский, добавляя, что завтра запланирована дипломатическая встреча в формате Е3 по совместному давлению на Россию.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины с направления Беларуси и Брянской области РФ. В ответ Киев уже усиливает оборону и готовит превентивные шаги в отношении потенциальных угроз.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил угрозу со стороны Беларуси. По его словам, российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

