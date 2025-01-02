'У нас есть много внутренних триггеров': Симороз оценил, может ли Украина одержать полную победу в войне с Россией

Для достижения полной победы над страной-агрессором Россией Украине необходимо продолжать бороться не только с внешним, но и с внутренним врагом. Речь идет о триггерах внутри страны, которые разъединяют общество.

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Кроме того, необходимо перезагрузить военно-промышленный комплекс, чтобы он на всю мощь работал для достижения победы. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

По его словам, Украина теоретически может одержать полную победу над РФ, но если будут соблюдены определенные условия. Симороз отметил, что в сложившейся ситуации победа просто невозможна.

Ветеран отметил, что на сегодняшний день отечественный военно-промышленный комплекс работает только на треть из-за недостатка средств. Поэтому власти необходимо искать дополнительные источники наполнения бюджета.

"Украина не может больше так жить, если хочет чего-нибудь достичь на поле боя. Эта тактика, эта стратегия, эта система – это система проигрыша, больше не имеющая права на жизнь. Это план отступления. У нас нет прозрачного налогообложения, олигархи не платят налоги, мы не ищем средств сверхприбылей олигархии для наполнения ВПК. У нас бюджет ВПК наполнен на 30%, это абсурдная ситуация в третьем году полномасштабной войны. Мы должны снабжать наших солдат техникой. Загруженность нашего ВПК должна быть на 200%", – заявил Симороз.

Кроме того, ветеран подчеркнул, что факторы, разъединяющие украинское общество, так само не способствуют приближению победы. Для исправления ситуации необходимо изменять тактику, в частности, запрещать некритические расходы.

"У нас много внутренних триггеров внутри страны, которые разъединяют общество, которые влияют на те же мобилизационные процессы. Это коррупция внутри страны, это факты, когда коррупционеры выходят под денежные залоги. Это абсурдные вещи во время полномасштабной войны. Надо делать все, чтобы этого не было", – отметил ветеран.

Симороз добавил, что для ведения наступательных действий, необходимо вести активную оборону. Но пока на фронте наблюдаются огромные проблемы, к тому же враг формирует новые группировки для наступления.

"Но мы не решим вопроса с обороной в нынешнем состоянии. Нужны перемены, о которых я сказал. Мы должны стать в активную оборону, которая станет плацдармом для контрнаступательных действий, которые будут максимально сложными. К сожалению, мы утратили инициативу. Врагу дали время зарыться, подготовиться, заминироваться, зафортифицироваться на оккупированных территориях. Мы видели это в 2023 году на юге страны, в районе Роботино. Когда, прорывая оборону, это не давало нам абсолютно ничего – враг имел эшелонированную, высококачественную оборону", – объяснил Симороз.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день положение Украины на поле боя хуже, чем у российской оккупационной армии. Из этого выплывает, что мирные переговоры, которые гипотетически могут состоятся уже в начале 2025 года, не принесут нашей стране ничего хорошего.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов дал прогноз на 2025 год и анонсировал "очень хорошие новости".

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