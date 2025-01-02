"Пока мы слабые на поле боя": эксперт оценил вероятность мирных переговоров между Украиной и РФ и указал на риски

На сегодняшний день положение Украины на поле боя хуже, чем у российской оккупационной армии. Из этого выплывает, что мирные переговоры, которые гипотетически могут состоятся уже в начале 2025 года, не принесут нашей стране ничего хорошего.

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В то же время Россия может попытаться использовать заморозку конфликта для наращивания сил. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

По его словам, несмотря на то что возможные переговоры между Украиной и Россией активно обсуждаются в информационном поле, никто точно не знает, в каком формате они будут проходить и кто из посредников будет при этом присутствовать.

"Очевидно, для нас здесь ничего хорошего не светит, потому что мы слабы на поле боя. Ждать положительных сдвигов по освобождению наших территорий в этот период не приходится. Итак, в большей степени речь идет именно об остановке боевых действий", – заявил Симороз.

При этом он уверен, что страна-агрессор РФ будет использовать заморозку войны для переоснащения своей армии, ее усиления и восстановления военных ресурсов. Симороз подчеркнул, что Россия достаточно сильная страна в контексте военно-промышленного комплекса, поэтому Москву интересует снятие санкций с вторичной продукции оборонного значения, которая использовалась и продолжает использоваться уже в меньшем объеме в их военной технике.

"Прогнозы могут быть разные. Это может быть 2-5 лет. Но следует отметить, что удар, который был в 2022 году, готовился. Наращивались силы, наращивалась техника, готовились войска, проводились соответствующие учения. То же Россия будет делать и после замораживания – наращивать силы для нового удара. Сколько времени это займет? Заниматься такими прогнозами – неблагодарное дело, но, по-моему, это может быть в ближайшем будущем", – объяснил общественный активист.

Напомним, полномасштабная российско-украинская война может завершиться в 2025 году прекращением боевых действий и заморозкой конфликта. Кремль, вероятно, определил для этого "дедлайн": 9 мая, когда Москва будет помпезно праздновать победу СССР во Второй мировой войне.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов дал прогноз на 2025 год и анонсировал "очень хорошие новости".

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