'У меня война, как и у всех': Буданов прокомментировал собственные политические планы

В ходе форума "Украина. Год 2025" начальник ГУР Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов ответил на вопросы журналистов о том, планирует ли идти в политику после завершения войны.

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Об этом сообщает "Еспресо".

"У меня война. Как, кажется, и у всех", – сказал Буданов и добавил, что пока не собирается начинать политическую карьеру.

По данным свежего опроса, представленного 18 февраля в информагентстве "Интерфакс-Украина", сейчас Буданов занимает второе место по рейтингу доверия украинцев. На вопрос "Насколько вы доверяете Кириллу Буданову?" 50,3% респондентов ответили "полностью доверяю" или "скорее доверяю".

Исследование провела социологическая компания ActiveGroup, в течение 12-16 февраля было опрошено 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета временно оккупированных территорий).