У Кремля будет дилемма: дипломат объяснил, какой выбор должен сделать Путин относительно войны против Украины

Президент России Владимир Путин оказался перед стратегической дилеммой относительно дальнейшего ведения войны против Украины. На фоне международных сигналов и изменений в поддержке Украины со стороны союзников Кремль оценивает свои возможные шаги на ближайшую перспективу.

Видео дня

При этом в Москве учитывают как военные, так и экономические факторы, влияющие на решение. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По словам дипломата, любые изменения в военном присутствии США в Европе или сигналы о корректировке помощи союзникам могут восприниматься Кремлем как подтверждение собственной стратегии затягивания войны. Он отмечает, что Путин внимательно отслеживает глобальную политическую ситуацию, включая процессы на Ближнем Востоке и нагрузку на ресурсы Соединенных Штатов.

"Для Путина это важный фактор. Его расчет, который мы видим еще с 2022 года, заключается в том, что поддержка Украины со стороны США и Европы рано или поздно уменьшится. И это, по его мнению, должно стимулировать продолжение войны", – сказал Шамшур.

В то же время, как отмечает дипломат, экономическая ситуация в России остается сложной, несмотря на доходы от энергоресурсов, что формирует для Кремля дополнительную дилемму: продолжать войну или делать паузу для перегруппировки сил.

Отдельно Шамшур обратил внимание, что потенциальная заинтересованность Путина в дипломатических механизмах возможна лишь при условии принятия решений на выгодных для него условиях. В противном случае, по его оценке, любые переговорные процессы могут использоваться лишь как инструмент тактической паузы.

"В то же время все больше аналитиков приходят к выводу: единственный реалистичный способ снизить российскую угрозу – это военное поражение России. Потому что любое "перемирие" без изменения ее поведения будет лишь паузой перед новой фазой агрессии. И здесь важный момент: окончательное осознание масштаба угрозы в Европе, вероятно, наступит только тогда, когда она станет не теоретической, а практической – в виде прямого силового противостояния", – пояснил он.

Как писал OBOZ.UA, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает: то, что российский диктатор сам попросил о прекращении огня на 9 мая, является положительным сигналом для Украины. Ведь к этому главу Кремля заставило не желание запылить войну, а все меньшая способность российской ПВО защитить территорию РФ от ударов украинских дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!